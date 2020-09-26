Сбежал в Турцию: вдовец Легкоступовой хотел забрать все драгоценности певицы

Российская певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа в возрасте 54 лет. Сегодня муж покойной, яхтсмен Юрий Фирсов, находится в Турции. У него началась регата.

57-летний Юрий Фирсов уже на работе в Турции. К слову, на этой регате он с женой Валентиной Легкоступовой должен был праздновать свадьбу, которой, к сожалению, не случилось - известная эстрадная исполнительница скончалась от последствий черепно-мозговой травмы.

Прожив в официальном браке 40 дней, Легкоступова умерла. Смерть российской артистки стала шоком для близких и поклонников певицы.

Теперь же стало известно, что ее супруг улетел в Турцию. По словам коллег Фирсова, яхтсмен не стал откладывать путешествие.

View this post on Instagram A post shared by Валентина Легкоступова (@legkostupovavalentina) on Jul 13, 2020 at 11:28pm PDT

"Здесь он лечится морем и работой", - утверждают знакомые мужчины, но при этом подчеркивают, что Фирсов очень переживает из-за сложившейся ситуации.

Несмотря на это, 57-летний Фирсов на одном из ток-шоу заявил, что в квартире покойной жены остались его вещи - рюкзак, в котором якобы находится 30 тысяч евро и 10 тысяч долларов. Эту информацию опроверг близкий друг Легкоступовой певец Феликс Царикати. Как сказал мужчина, в рюкзаке были обнаружены только драгоценности Валентины. Поэтому Фирсов рванул в Турцию без желанного рюкзака.

View this post on Instagram A post shared by Юрий Фирсов (@firsov_yury) on Dec 12, 2019 at 1:05pm PST

Напомним, что после того, как Легкоступова впала в кому, ее супруг быстро покинул клинику и до смерти не навещал певицу.