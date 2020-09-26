Сбежал в Турцию: вдовец Легкоступовой хотел забрать все драгоценности певицы

57-летний Юрий Фирсов уже на работе в Турции. К слову, на этой регате он с женой Валентиной Легкоступовой должен был праздновать свадьбу, которой, к сожалению, не случилось - известная эстрадная исполнительница скончалась от последствий черепно-мозговой травмы.
Прожив в официальном браке 40 дней, Легкоступова умерла. Смерть российской артистки стала шоком для близких и поклонников певицы.
Теперь же стало известно, что ее супруг улетел в Турцию. По словам коллег Фирсова, яхтсмен не стал откладывать путешествие.
View this post on Instagram
"Здесь он лечится морем и работой", - утверждают знакомые мужчины, но при этом подчеркивают, что Фирсов очень переживает из-за сложившейся ситуации.
Несмотря на это, 57-летний Фирсов на одном из ток-шоу заявил, что в квартире покойной жены остались его вещи - рюкзак, в котором якобы находится 30 тысяч евро и 10 тысяч долларов. Эту информацию опроверг близкий друг Легкоступовой певец Феликс Царикати. Как сказал мужчина, в рюкзаке были обнаружены только драгоценности Валентины. Поэтому Фирсов рванул в Турцию без желанного рюкзака.
View this post on Instagram
Напомним, что после того, как Легкоступова впала в кому, ее супруг быстро покинул клинику и до смерти не навещал певицу.