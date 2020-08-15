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Не вышла из комы: в Москве скончалась Валентина Легкоступова

Не вышла из комы: в Москве скончалась Валентина Легкоступова
Обновлено 10:15 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Российская эстрадная певица Валентина Легкоступова, исполнительница хита "Ягода-малина", ушла из жизни в пятницу в возрасте 54 лет.

Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа в возрасте 54 лет.

Об этом сообщила ее дочь Аннетта Бриль.

"Сегодня (14 августа, - ред.) в 15:30 не стало замечательного, светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память...", - написала Бриль накануне в своем Instagram.

 
 
 
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Напомним, несколько дней назад Легкоступова поступила в одну из московских больниц с травмой головы - дочь обнаружила певицу в ее квартире в тяжелом состоянии. Вскоре артистка впала в кому.

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Как сообщалось ранее, на 36-м году жизни скончался российский актер Сергей Куницкий, известный также по роли в фильме "Несокрушимая".

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Все по теме:

Смерть, Альманах 2020, Валентина Легкоступова.

Автор:

Телеграф
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