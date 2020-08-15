Не вышла из комы: в Москве скончалась Валентина Легкоступова

Российская эстрадная певица Валентина Легкоступова, исполнительница хита "Ягода-малина", ушла из жизни в пятницу в возрасте 54 лет.

Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа в возрасте 54 лет.

Об этом сообщила ее дочь Аннетта Бриль.

"Сегодня (14 августа, - ред.) в 15:30 не стало замечательного, светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память...", - написала Бриль накануне в своем Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Anetta Bril (@anetta_bril) on Aug 14, 2020 at 8:26am PDT

Напомним, несколько дней назад Легкоступова поступила в одну из московских больниц с травмой головы - дочь обнаружила певицу в ее квартире в тяжелом состоянии. Вскоре артистка впала в кому.

Как сообщалось ранее, на 36-м году жизни скончался российский актер Сергей Куницкий, известный также по роли в фильме "Несокрушимая".