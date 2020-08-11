Российская эстрадная певица Легкоступова впала в кому: подробности

Исполнительница хита "Ягода-Малина" Валентина Легкоступова госпитализирована впала в кому после травмы головы и запоя с мужем Юрием Фирсовым.

Как сообщает Telegram-канал Mash, с 23 июля Легкоступова не выходила на связь с родственниками. 7 августа дети артистки приехали в ее московскую квартиру и обнаружили певицу еще в сознании.

В помещении царил бардак, а сама певица пребывала в состоянии алкогольного опьянения. На ее теле были многочисленные синяки.

Сначала Легкоступову госпитализировали в наркоклинику. Позже у артистки начались головные боли, а вскоре она впала в кому. Певицу было решено перевести в другую больницу. Врачи оценивают состояние Легкоступовой как крайне тяжелое.

View this post on Instagram A post shared by Валентина Легкоступова (@legkostupovavalentina) on Jul 13, 2020 at 11:28pm PDT

Ее супруг, 57-летний яхтсмен Юрий Фирсов, покинул клинику, сейчас его ищет полиция.

Как сообщалось ранее, у Михаила Ефремова диагностировали инсульт. Актера обнаружили в обездвиженном состоянии в его квартире.