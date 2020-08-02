Это большое счастье: актер Шон Пенн женился на своей девушке

59-летний американский режиссер и актер Шон Пенн узаконил свои отношения со своей возлюбленной 28-летней австралийской актрисой Лейлой Джордж.

Американский режиссер и австралийская актриса, которые начали встречаться еще в 2016 году, решились на ответственный шаг. Пара сыграла тайную свадьбу.

Об этом сообщила супруга продюсера Майка Медавой — Ирен. На своей странице в Instagram она разместила поздравление новоиспеченной семье.

"Мы очень рады за Лейлу и Шона, которые поженились. Мы любим вас. Мы на седьмом небе! Это большое счастье — найти настоящую любовь, которая меняет мир к лучшему. Вам было суждено быть вместе" - написала Ирен.

Лейла Джордж и Шон Пенн пока никак не прокомментировали свою свадьбу.

Для Шона этот брак не первый. Актер решился жениться в третий раз. Ранее он был женат на Мадонне и Робин Райт.