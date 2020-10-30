Экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина сыграла тайную свадьбу

35-летняя российская певица Ольга Серябкина тайно вышла замуж. Ее избранником стал 32-летний Георгий Начкебия, который в прошлом был ее концертным директором.

Как стало известно изданию Super, церемония бракосочетания проходила в Австрии, в небольшом городке в Альпах. Отмечается, что мероприятие прошло еще до пандемии коронавируса - сразу после Нового года.

Георгий Начкебия является сыном грузинского бизнесмена. Также он был сотрудником лейбла MALFA российского композитора и музыкального продюсера Максима Фадеева.

Напомним, что Ольга Серябкина, также известна под сценическим псевдонимом Molly, была участницей женской поп-группы Serebro. В 2007 году дебютировала на конкурсе песни "Евровидение", где с синглом "Song #1" в составе группы заняла третье место. Покинула группу в 2006 году. Сейчас занимается сольной карьерой.

View this post on Instagram A post shared by Ольга Серябкина (@seryabkina) on Oct 8, 2020 at 5:11am PDT

View this post on Instagram A post shared by Ольга Серябкина (@seryabkina) on Oct 6, 2020 at 7:02am PDT

View this post on Instagram A post shared by Ольга Серябкина (@seryabkina) on Sep 23, 2020 at 5:06am PDT

Песня Ольги Серябкиной "FLASHBACK":

Как ранее писал "Телеграф", также тайно вышла замуж американская актриса Скарлетт Йоханссон.