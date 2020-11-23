Беременная Кети Топурия вышла замуж: фото свадьбы попали в сеть

Солистка группы "А'Студио" всегда тщательно скрывала свою личную жизнь, но от прицела папарацци скрыться сложно. Совсем недавно певицу Кети Топурию и ее округлившийся живот «словили» на отдыхе в Дубае.
После этого, исполнительница перестала скрывать особое положение и начала публиковать «беременные» снимки в открытую.
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23 ноября на своей странице в Инстаграм Кети опубликовала несколько снимков со своей свадьбы. Оказывается, она и ее избранник Лев Деньгов расписались еще 20 ноября.
«20/11/20» - коротко написала Топурия и добавила снимок, где пара обменивается кольцами, и сами кольца.
Для церемонии бракосочетания Кети выбрала обтягивающее платье с открытыми плечами и разрезом на груди. Такой наряд хорошо подчеркнул уже довольно большой живот певицы. Видимо мамой во второй раз звезда станет очень скоро.
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Отметим, что еще в сентябре солистка "А'Студио" рассказала, что помолвлена с бизнесменом Львом Деньговым, который и является отцом будущего малыша.
Ранее, «Телеграф» писал, что еще одна российская певица, Ольга Серябкина, тайно вышла замуж.