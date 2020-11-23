Беременная Кети Топурия вышла замуж: фото свадьбы попали в сеть

Солистка группы "А'Студио" всегда тщательно скрывала свою личную жизнь, но от прицела папарацци скрыться сложно. Совсем недавно певицу Кети Топурию и ее округлившийся живот «словили» на отдыхе в Дубае.

После этого, исполнительница перестала скрывать особое положение и начала публиковать «беременные» снимки в открытую.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

23 ноября на своей странице в Инстаграм Кети опубликовала несколько снимков со своей свадьбы. Оказывается, она и ее избранник Лев Деньгов расписались еще 20 ноября.

«20/11/20» - коротко написала Топурия и добавила снимок, где пара обменивается кольцами, и сами кольца.

Для церемонии бракосочетания Кети выбрала обтягивающее платье с открытыми плечами и разрезом на груди. Такой наряд хорошо подчеркнул уже довольно большой живот певицы. Видимо мамой во второй раз звезда станет очень скоро.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Отметим, что еще в сентябре солистка "А'Студио" рассказала, что помолвлена с бизнесменом Львом Деньговым, который и является отцом будущего малыша.

Ранее, «Телеграф» писал, что еще одна российская певица, Ольга Серябкина, тайно вышла замуж.