С голым животом: беременную Кети Топурия засекли на отдыхе в Дубае

Грузинская и российская певица Кети Топурия, которая является вокалисткой группы "А'Студио", засветила живот во время отдыха в Дубае.

Снимком поделился Телеграм-канал YOBAJUR.

Как известно, слухи о беременности певицы ходили уже давно, но до недавних пор певица воздерживалась от любых комментариев.

Впрочем, в новом клипе группы на песню "Се Ля Ви", Топурия засветила округлившийся живот, чем подтвердила догадки фанатов.

В конце сентября певица подтвердила, что помолвлена с бизнесменом Львом Деньговым. Ему 35 лет и был женат дважды. В юности он тоже занимался музыкой и выступал в белорусской группе "Арбат". Тогда поклонники знали его под другим именем - Павел Гузбанд.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшая участница группы "Serebro" Ольга Серябкина тайно вышла замуж.