Украинская певица MamaRika вышла замуж за известного комика Сергея Середу (Фото)

Украинская певица MamaRika (настоящее имя - Настя Кочетова), которая в прошлом выступала под псевдонимом Эрика, вышла замуж за своего возлюбленного - актера, капитана команды КВН "Одесские мансы" Сергея Середу.
Радостной новостью артистка поделилась в своем Instagram. Девушка опубликовала фото со свадьбы, а также выпустила клип-признание, где показаны кадры с церемонии.
"Это случилось - теперь мы женаты! Счастью нет предела", - поделилась эмоциями певица. Церемония прошла на пустынном пляже острова Панган (Таиланд) в режиме полной секретности.
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Це сталося- тепер ми одружені! Щастю немає меж !. З.И.Деталі дивись за посиланням у профілі. Photo @efanovs Dress @tinavalerdi_official
"Мы решили скрыться ото всех и сбежать на остров. Это было принципиально важно для того, чтобы нас ничто не отвлекало и мы принадлежали только друг другу", – рассказала MamaRika.
Для торжества Настя выбрала лаконичное кружевное платье, а Сергей нарядился в светлый костюм, под который предпочел не надевать рубашку.