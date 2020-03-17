Украинская певица MamaRika вышла замуж за известного комика Сергея Середу (Фото)

Новости шоу бизнеса:Свадьба состоялась в режиме полной секретности, потому что пара приняла решение, что это событие только для них двоих.

Украинская певица MamaRika (настоящее имя - Настя Кочетова), которая в прошлом выступала под псевдонимом Эрика, вышла замуж за своего возлюбленного - актера, капитана команды КВН "Одесские мансы" Сергея Середу.

Радостной новостью артистка поделилась в своем Instagram. Девушка опубликовала фото со свадьбы, а также выпустила клип-признание, где показаны кадры с церемонии.

"Это случилось - теперь мы женаты! Счастью нет предела", - поделилась эмоциями певица. Церемония прошла на пустынном пляже острова Панган (Таиланд) в режиме полной секретности.

"Мы решили скрыться ото всех и сбежать на остров. Это было принципиально важно для того, чтобы нас ничто не отвлекало и мы принадлежали только друг другу", – рассказала MamaRika.

Для торжества Настя выбрала лаконичное кружевное платье, а Сергей нарядился в светлый костюм, под который предпочел не надевать рубашку.