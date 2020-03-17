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Украинская певица MamaRika вышла замуж за известного комика Сергея Середу (Фото)
Украинская певица MamaRika вышла замуж за известного комика Сергея Середу (Фото)

Украинская певица MamaRika вышла замуж за известного комика Сергея Середу (Фото)

Украинская певица MamaRika вышла замуж за известного комика Сергея Середу (Фото)
15:55 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Свадьба состоялась в режиме полной секретности, потому что пара приняла решение, что это событие только для них двоих.

Украинская певица MamaRika (настоящее имя - Настя Кочетова), которая в прошлом выступала под псевдонимом Эрика, вышла замуж за своего возлюбленного - актера, капитана команды КВН "Одесские мансы" Сергея Середу.

Радостной новостью артистка поделилась в своем Instagram. Девушка опубликовала фото со свадьбы, а также выпустила клип-признание, где показаны кадры с церемонии.

"Это случилось - теперь мы женаты! Счастью нет предела", - поделилась эмоциями певица. Церемония прошла на пустынном пляже острова Панган (Таиланд) в режиме полной секретности. 

 
 
 
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Це сталося- тепер ми одружені! Щастю немає меж !. З.И.Деталі дивись за посиланням у профілі. Photo @efanovs Dress @tinavalerdi_official

Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

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"Мы решили скрыться ото всех и сбежать на остров. Это было принципиально важно для того, чтобы нас ничто не отвлекало и мы принадлежали только друг другу", – рассказала MamaRika.

Для торжества Настя выбрала лаконичное кружевное платье, а Сергей нарядился в светлый костюм, под который предпочел не надевать рубашку.

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Отношения, Свадьба, Комик, Торжество, MamaRika, Сергей Середа.
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