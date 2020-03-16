Актриса Ева Лонгория очаровала сеть своей детской фотографией

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" часто публикует на своей странице в Инстаграме семейные фотографии. Теперь голливудская актриса показала, как выглядела в детстве. Она, как всегда, очаровала подписчиков, которые активно выражают свое восхищение в комментариях под фото.
Красивая брюнетка раз удивила поклонников. Актриса запостила волшебную фотографию, на которой ее не узнать.
На снимке видим маленькую Еву улыбающейся. Она позирует в белом платье с рюшами, а ее шею украшает цепочку. Волосы у будущей знаменитости собраны в два хвостика.
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Grateful for another year around the sun... thank you family and friends for the love!
Благодарна за еще один год у солнца. Спасибо семье и друзьям за любовь! – подписала фото Лонгория.