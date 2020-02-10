Скачать
Понедельник, 10.02.2020
Дубилет: Наша работа по борьбе с "зарплатным рабством" приближается к финишной прямой
Дубилет: Наша работа по борьбе с "зарплатным рабством" приближается к финишной прямой
Правоохранители нагрянули с обысками в Николаевскую ОГА
Правоохранители нагрянули с обысками в Николаевскую ОГА
У Пеле обострилась депрессия
У Пеле обострилась депрессия
В последний раз: герцоги Сассекские наведаются в Лондон с официальным визитом
Герцоги Сассекские наведаются в Лондон с официальным визитом

"Ленивые воскресенья": Ева Лонгория поделилась снимками со своими "мальчиками"

"Ленивые воскресенья": Ева Лонгория поделилась снимками со своими "мальчиками"
20:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Пока все звезды красовались на красной дорожке, Ева Лонгория решила посвятить себя семье.

Звездная мамочка на страницах своего инстаграма поделилась очередным чувственным кадром. Однако на этот раз Ева Лонгория оказалась в объективе камеры не только вместе с годовалым сыном Сантьяго, но и с мужем, мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном. 

Эти кадры, на которых семья явилась в полном составе, настоящая редкость даже для актрисы, которая часто радует своих фолловеров в сети. На фото супруги вместе с малышом весело проводят воскресное время. Папа держит на руках годовалого сына, который, судя по фото, даже в таком юном возрасте проявляет немалый интерес к книгам.

Ленивые воскресенья с моими любимыми мальчиками Бостон,– написала молодая мамочка.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Lazy Sundays with my Baston Boys

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Актриса Ева Лонгория поразила стройной фигурой в купальнике (Фото)

Стоит отметить, что для семейного отдыха состоятельная пара выбирает удобную повседневную одежду. Ева Лонгория надела облегающую черную водолазку, собрав волосы в легкий хвост. Ее лицо без макияжа скрыли массивные черные очки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Актриса, Ева Лонгория, Снимки, Материнство.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Оскар-2020": полный список победителей кинопремии
02 Зараженный коронавирусом украинец: в МИД подтвердили информацию
03 В Пенсионном фонде подсчитали средний размер пенсии
04 У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления
05 Будьте великолепны: самые стильные сумки для деловых дам (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Марусе Звиробий избрали меру пресечения
Марусе Звиробий избрали меру пресечения
&quot;Уханьский&quot; коронавирус: Минздрав обеспокоен &quot;раздуванием&quot; ксенофобии
Коронавирус: Минздрав обеспокоен ростом ксенофобии
Госстат: Инфляция в Украине в январе ушла в &quot;минус&quot;
Госстат: Инфляция в Украине в январе ушла в "минус"
Свадьба принцессы Беатрис: где состоится венчание
Свадьба принцессы Беатрис: где состоится венчание
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь