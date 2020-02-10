"Ленивые воскресенья": Ева Лонгория поделилась снимками со своими "мальчиками"

Новости шоу бизнеса:Пока все звезды красовались на красной дорожке, Ева Лонгория решила посвятить себя семье.

Звездная мамочка на страницах своего инстаграма поделилась очередным чувственным кадром. Однако на этот раз Ева Лонгория оказалась в объективе камеры не только вместе с годовалым сыном Сантьяго, но и с мужем, мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном.

Эти кадры, на которых семья явилась в полном составе, настоящая редкость даже для актрисы, которая часто радует своих фолловеров в сети. На фото супруги вместе с малышом весело проводят воскресное время. Папа держит на руках годовалого сына, который, судя по фото, даже в таком юном возрасте проявляет немалый интерес к книгам.

Ленивые воскресенья с моими любимыми мальчиками Бостон,– написала молодая мамочка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Lazy Sundays with my Baston Boys Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 9 Фев 2020 в 9:08 PST

Стоит отметить, что для семейного отдыха состоятельная пара выбирает удобную повседневную одежду. Ева Лонгория надела облегающую черную водолазку, собрав волосы в легкий хвост. Ее лицо без макияжа скрыли массивные черные очки.