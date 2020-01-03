Актриса Ева Лонгория поразила стройной фигурой в купальнике (Фото)

Новости шоу бизнеса:На своей странице в инстаграме знаменитость разместила снимки с отдыха.

Голливудская актриса Ева Лонгория, которая стала популярной после выхода на экраны сериала "Отчаянные домохозяйки", встретила Новый год в кругу семьи на отдыхе.

Так, рождественские каникулы Лонгория провела в теплых краях.

На первых солнечных снимках в мексиканском курортном городе Кабо Сан Лукас Ева позировала в белом сплошном купальнике с распущенными волосами на фоне заката. Актриса на руках держит своего сына Сантьяго.

"Это последнее мероприятие уходящего 2019-го года", – добавила в подписи знаменитость.

Не менее трогательной, по мнению подписчиков в социальных сетях, стала фотография актрисы с мужем Хосе Антонио Бастоном и малышом Санти. "Не смотрим назад. Мы в 2020", – говорится в подписи.

Также на одной из фотографий Ева Лонгория позирует со своими подругами в белых одеждах на пляже. А под фото звезда отметила: "Еще один год с этими дамами в моей жизни. Ничего не могу сделать без их любви, поддержки и сестричества! Люблю вас, девушки".