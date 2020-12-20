Звезда «Папиных дочек» вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха (видео)

Еще в далеком 2013 году в сети поползли слухи, что на тот момент 18-летняя звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова вышла замуж. На одном из модных показов у нее на пальце заметили якобы обручальное кольцо. Однако эта информация никак не подтвердилась.

Летом 2020 года в сети появилась новая информация о личной жизни актрисы. Оказалось, что уже 25-летняя девушка состоит в отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.

А 20 декабря 2020 года стало известно, что Лиза и Илья поженились. Пара связала себя узами брака в одном из ЗАГСов Москвы, находясь в узком семейном кругу. На своей странице в Инстаграм Арзамасова показала видео с торжества, на котором запечатлен момент, когда молодожены дают свое согласие на брак и обмениваются кольцами.

«Маршрут построен», — шутливо подписала пост Лиза.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Такое же видео с той же подписью на своей странице опубликовал и Илья.

Галина Сергеевна из «Папиных дочек» решила отойти от традиционного белого наряда, и для церемонии выбрала нежно-голубое платье с открытыми плечами, жених предстал в светлых брюках, белой футболке и темном пиджаке.

Отметим, что для Арзамасовой этот брак является первым, а для 47-летнего Авербуха – вторым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СЕРИАЛЫ | ФИЛЬМЫ | ШОУ (@favvserials)

Напомним, Илья Авербух - звезда фигурного катания, заслуженный мастер спорта и многократный чемпион спортивных танцев на льду. После завершения спортивной карьеры нашел себя в продюсерстве. Сейчас он занимается собственным ледовым шоу и тренирует российских фигуристов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от STAR_ALBUMM (@star_albumm)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Илья Авербух (@averbukhofficial)

Ранее, «Телеграф» писал, что Мария Шарапова сообщила о помолвке.