Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри: что еще известно про ее избранника

33-летняя Мария Шарапова выходит замуж. Избранником теннисистки стал британский бизнесмен Александр Гилкс. Радостную новость сообщила сама Мария на своей странице в Инстаграм, опубликовав серию снимков со своим будущим мужем.

Я сказала "да" с первого же дня нашей встречи. Это был наш маленький секрет, не так ли? — написала Шарапова под снимками.

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В свою очередь Гилкс на своей странице в Инстаграм опубликовал ответный пост, который посвяти своей любимой.

«Спасибо, что сделала меня очень-очень счастливым. Я с нетерпением жду целой жизни, чтобы любить тебя и учиться у тебя» - написал Александр под постом с снимком Марии.

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Александр Гилкс - британский миллионер и сооснователь компании Squared Cirqles и онлайн-аукционного дома Paddle8. Также, бизнесмен близко общается с королевской семьей – в особенности с принцами Уильямом и Гарри. Ранее встречался с сестрой Кейт Миддлтон Пиппой.

Впервые о романе Марии и Александра заговорили в январе 2018 года, когда они вместе заметили в аэропорту Лос-Анджелеса. С тех пор их часто видели вместе на красных дорожках, да и на их страничках в соц-сетях достаточно совестных снимков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander Gilkes (@gilkesa)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander Gilkes (@gilkesa)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander Gilkes (@gilkesa)

Для Марии этот брак станет первым, а для Александра – вторым. Он уже был женат на близкой подруге Меган Маркл дизайнере Мише Нону. Однако брак продержался всего 4 года.

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