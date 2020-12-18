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Пятница, 18.12.2020
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Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри: что еще известно про ее избранника

Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри: что еще известно про ее избранника
Обновлено 14:58 Сегодня Телеграф Фото: instagram

33-летняя Мария Шарапова выходит замуж. Избранником теннисистки стал британский бизнесмен Александр Гилкс. Радостную новость сообщила сама Мария на своей странице в Инстаграм, опубликовав серию снимков со своим будущим мужем.

Я сказала "да" с первого же дня нашей встречи. Это был наш маленький секрет, не так ли? — написала Шарапова под снимками.

 
 
 
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Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)

В свою очередь Гилкс на своей странице в Инстаграм опубликовал ответный пост, который посвяти своей любимой.

«Спасибо, что сделала меня очень-очень счастливым. Я с нетерпением жду целой жизни, чтобы любить тебя и учиться у тебя» - написал Александр под постом с снимком Марии.

 
 
 
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Публикация от Alexander Gilkes (@gilkesa)

Александр Гилкс - британский миллионер и сооснователь компании Squared Cirqles и онлайн-аукционного дома Paddle8. Также, бизнесмен близко общается с королевской семьей – в особенности с принцами Уильямом и Гарри. Ранее встречался с сестрой Кейт Миддлтон Пиппой.

Впервые о романе Марии и Александра заговорили  в январе 2018 года, когда они вместе заметили в аэропорту Лос-Анджелеса. С тех пор их часто видели вместе на красных дорожках, да и на их страничках в соц-сетях достаточно совестных снимков.

 
 
 
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Публикация от Alexander Gilkes (@gilkesa)

 
 
 
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Публикация от Alexander Gilkes (@gilkesa)

 
 
 
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Публикация от Alexander Gilkes (@gilkesa)

Для Марии этот брак станет первым, а для Александра – вторым. Он уже был женат на близкой подруге Меган Маркл дизайнере Мише Нону. Однако брак продержался всего 4 года.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что певица Кети Топурия вышла замуж за отца своего будущего ребенка.

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Все по теме:

Мария Шарапова, Свадьба, Помолвка.

Автор:

Телеграф
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