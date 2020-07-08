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Илья Авербух завел роман со звездой "Папиных дочек"

Илья Авербух завел роман со звездой "Папиных дочек"
Обновлено 08:50 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Как только всех ошеломила неожиданна информация о романе Мирославы Карпович, вслед за ней главным ньюсмейкером последних дней стала ее коллега по "Папиным дочкам", 25-летняя Лиза Арзамасова.

Продюсер собственных ледовых шоу, хореограф в фигурном катании и бывший фигурист Илья Авербух и молодая российская актриса Лиза Арзамасова подтвердили, что находятся в отношениях.

Об этом сообщает Hello.

Звездная пара засветилась в одном из ресторанов.

На вопрос, действительно ли они состоят в отношениях, Лиза ответила "да" и добавила, что больше не желает рассказывать никаких деталей из своей личной жизни.

В окружении пары поговаривают, что пара, если еще и не сыграла тайную свадьбу, то сделает это в самое ближайшее время. Однако Авербух заявил, что пока не готов к этому шагу. Он рассказал, что его роман с Арзамасовой начался не так давно и он не хочет торопить события.

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Как известно, 25-летняя Лиза Арзамасова всегда тщательно скрывала подробности своего личного. СМИ долгое время голосили о ее романе с коллегой по сериалу "Папины дочки" Филиппом Бледным. Многие даже говорили, что у них все идет к свадьбе, но все же отношения закончились. Кроме того, пресса приписывала артистке роман с Родионом Газмановым, который так никто и не потвердил.

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Все по теме:

Знаменитости, Актриса, Папины дочки, Илья Авербух, Лиза Арзамасова.

Автор:

Телеграф
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