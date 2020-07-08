Илья Авербух завел роман со звездой "Папиных дочек"

Как только всех ошеломила неожиданна информация о романе Мирославы Карпович, вслед за ней главным ньюсмейкером последних дней стала ее коллега по "Папиным дочкам", 25-летняя Лиза Арзамасова.

Продюсер собственных ледовых шоу, хореограф в фигурном катании и бывший фигурист Илья Авербух и молодая российская актриса Лиза Арзамасова подтвердили, что находятся в отношениях.

Об этом сообщает Hello.

Звездная пара засветилась в одном из ресторанов.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух встречаются. У пары 21 год разницы в возрасте https://t.co/Rik9S4BVpj pic.twitter.com/E8ihMdXBQX — Life-Star.ru (@life_star_ru) July 7, 2020

На вопрос, действительно ли они состоят в отношениях, Лиза ответила "да" и добавила, что больше не желает рассказывать никаких деталей из своей личной жизни.

В окружении пары поговаривают, что пара, если еще и не сыграла тайную свадьбу, то сделает это в самое ближайшее время. Однако Авербух заявил, что пока не готов к этому шагу. Он рассказал, что его роман с Арзамасовой начался не так давно и он не хочет торопить события.

Как известно, 25-летняя Лиза Арзамасова всегда тщательно скрывала подробности своего личного. СМИ долгое время голосили о ее романе с коллегой по сериалу "Папины дочки" Филиппом Бледным. Многие даже говорили, что у них все идет к свадьбе, но все же отношения закончились. Кроме того, пресса приписывала артистке роман с Родионом Газмановым, который так никто и не потвердил.