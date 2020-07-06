Известные украинские певицы, которые вышли замуж за своих продюсеров (Фото)

Тина Кароль и Евгений Огир
В 2007 году Тина Кароль встретилась с Евгением Огиром, их профессиональные отношения быстро переросли в дружеские, а из дружеских - в настоящую любовь. Спустя год на Мальдивских островах пара сыграла свадьбу для двоих, а 15 июня на Троицу они обвенчались в Киево-Печерской Лавре. Через несколько месяцев артистка родила долгожданного первенца - сына Вениамина.
Вскоре у 30-летнего супруга Кароль диагностировали рак желудка, 28 апреля 2013 года его не стало. Тина первую композицию, после вынужденного перерыва, "Помню" посвятила мужу. Певица занимается музыкой и воспитанием сына.
Настя Каменских и Алексей Потапенко
Начинающий рэпер Алексей Потапенко (Потап) искал подходящую кандидатуру для создания дуэта в стиле R'n'B. Будущие супруги записали песни "Без любви" и "Не пара", которые стали настоящими хитами. Их отношения на протяжении десяти лет были под грифом "совершенно секретно".
Однако в прошлом году пара рассказала о своей любви, опубликовав кадры с роскошного свадебного торжества. Молодожены выглядели счастливыми и окрыленными.
Вера Брежнева и Константин Меладзе
Их первая встреча произошла в 2003 году на кастинге в группу "ВИА Гра". Между глубоко женатым продюсером и молодой певицей были исключительно деловые отношения.
В 2012 году в Сеть попали фотографии совместного времяпрепровождения Меладзе и Брежневой. Пара не стала отрицать отношения, а в 2015 году сыграла свадьбу в Италии.
Светлана Тарабарова и Алексей Бондарь
35-летний Алексей решил познакомиться с певицей Светланой Тарабаровой современным образом, написав ей смс. Долгое время пара общалась виртуально, не признаваясь в своих чувствах.
Влюбленные в октябре 2016 года сыграли свадьбу и улетели на медовый месяц в Рим. 10 сентября 2018 года Светлана родила сына Ивана, на данный момент пара в ожидании еще одного малыша.