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Известные украинские певицы, которые вышли замуж за своих продюсеров (Фото)

Известные украинские певицы, которые вышли замуж за своих продюсеров (Фото)
Обновлено 04:10 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua Фото: instagram
Занимательная подборка звездных пар, где творческие союзы превратились в брачные.
  • 1

    Тина Кароль и Евгений Огир

    В 2007 году Тина Кароль встретилась с Евгением Огиром, их профессиональные отношения быстро переросли в дружеские, а из дружеских - в настоящую любовь. Спустя год на Мальдивских островах пара сыграла свадьбу для двоих, а 15 июня на Троицу они обвенчались в Киево-Печерской Лавре. Через несколько месяцев артистка родила долгожданного первенца - сына Вениамина.

    Вскоре у 30-летнего супруга Кароль диагностировали рак желудка, 28 апреля 2013 года его не стало. Тина первую композицию, после вынужденного перерыва, "Помню" посвятила мужу. Певица занимается музыкой и воспитанием сына.

  • 2

    Настя Каменских и Алексей Потапенко

    Начинающий рэпер Алексей Потапенко (Потап) искал подходящую кандидатуру для создания дуэта в стиле R'n'B. Будущие супруги записали песни "Без любви" и "Не пара", которые стали настоящими хитами. Их отношения на протяжении десяти лет были под грифом "совершенно секретно".

    Однако в прошлом году пара рассказала о своей любви, опубликовав кадры с роскошного свадебного торжества. Молодожены выглядели счастливыми и окрыленными.

  • 3

    Вера Брежнева и Константин Меладзе

    Их первая встреча произошла в 2003 году на кастинге в группу "ВИА Гра". Между глубоко женатым продюсером и молодой певицей были исключительно деловые отношения.

    В 2012 году в Сеть попали фотографии совместного времяпрепровождения Меладзе и Брежневой. Пара не стала отрицать отношения, а в 2015 году сыграла свадьбу в Италии.

  • 4

    Светлана Тарабарова и Алексей Бондарь

    35-летний Алексей решил познакомиться с певицей Светланой Тарабаровой современным образом, написав ей смс. Долгое время пара общалась виртуально, не признаваясь в своих чувствах.

    Влюбленные в октябре 2016 года сыграли свадьбу и улетели на медовый месяц в Рим. 10 сентября 2018 года Светлана родила сына Ивана, на данный момент пара в ожидании еще одного малыша.

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Знаменитости, Певицы.

Автор:

Телеграф
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