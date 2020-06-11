Віктор Павлик таємно одружився з молодою обраницею (Фото)

Новини шоу бізнесу:Співак та його концертний директор стали сім'єю 29 травня.

Народний артист України Віктор Павлік та його концертний директор Катерина Репяхова стали чоловіком та дружиною. Парі вдалося тримати новину в секреті майже два тижні, а в день, коли повинно була відбутися їхнє весілля, закохані розсекретили свій новий статус.

Новоспечене подружжя опублікували в своїх Instagram кілька знімків з таємної церемонії і поділилися своїм щастям.

"29 травня ми стали чоловіком і дружиною. Ось вже, як 12 днів. Нам дуже хотілося, щоб все пройшло спокійно і тільки вдвох, тому і вирішили оголосити саме 10.06.20", - написала Катерина.

На розпис наречена прийшла в білому брючному костюмі, який поєднала з нюдовим топом і кросівками. Не забула Катя і про головний атрибут нареченої - весільний букет. Наречений також вбрався в біле вбрання.

Після церемонії закохані влаштували святкову фотосесію. Репяхова позувала в мереживній шлюбній сукні, а Павлик - чорному смокінгу. Як зізналася Катя, це не основне її весільне вбрання, "ту саме" сукню Віктор Франкович побачить на торжестві, яке закохані перенесли на середину серпня.

"Ця подія була маленькою репетицією нашого важливого дня - дня весілля! Біля нас не було нікого, навіть сукню мені шнурувати чоловік, - поділилася Катя. - Це не основна моя весільна сукня, головну я зберігаю на церемонію, її ніхто не бачив".

Нагадаємо, що для 54-річного Віктора Павлика цей шлюб став четвертим, а ось 25-річна Катя під вінець пішла вперше. Співак вперше одружився у 18 років на жінці на ім'я Ліда, яка народила йому сина Сашка. Другою дружиною артиста стала жінка на ім'я Світлана з Узбекистану, з якою він прожив у шлюбі 8 років. Від цього шлюбу у Віктора є дочка Христина. Третя дружина Лариса подарувала співакові сина Павла.

Кілька років тому Віктор Павлик пішов від третьої дружини до своєї шанувальниці, яка надалі стала його концертним директором. За словами співака, ця зустріч стала "доленосною".