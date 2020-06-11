Джоан Роулінг зізналася, що стала жертвою сексуального насильства

Новини шоу бізнесу:Британська письменниця, яка написала книги про чарівника Гаррі Поттера, Джоан Роулінг зізналася, що в молодості стала жертвою сексуального насильства.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Я провела більшу частину суботи в дуже темному місці в моїй голові, оскільки спогади про серйозне сексуальне насильство, яке я перенесла в свої 20-ті, повернулися. Цей напад стався в той час і в тому місці, коли я була вразлива, і людина скористався можливістю. Я не можу стерти ці спогади", - повідомила Роулінг.

Нагадаємо, в Мережі розгорілася бурхлива дискусія після того, як авторка серії книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг прокоментувала в Twitter статтю під назвою «Точка зору: створення більш рівного пост-Covid-19 світу для людей, які менструюють».

«Люди, які менструюють, - написала Роулінг. - Я впевнена, що існує слово для цих людей. Хто-небудь, допоможіть мені. Wumben? Wimpund? Woomud?» (слова, які перекручують слово «жінка» - woman).

Користувачі сервісу мікроблогів назвали коментарі Роулінг трансфобними. Багато відзначали своє розчарування в Роулінг після довгих років захоплення нею через Гаррі Поттера.

У грудні 2019 року фанати Гаррі Поттера засудили письменницю після того, як та виступила на захист британки, яка втратила робоче місце, публічно заявивши, що «трансжінки - не жінки». «Одягайся як забажаєш. Називай себе як хочеш. Спи з будь-якою дорослою людиною, яка згодна на це. Живи своїм кращим життям в безпечному світі. Але змушувати піти з роботи жінку, яка говорить, що стать існує?..»- написала тоді Роулінг.