Ксенія Мішина стане головною героїнею нового шоу "Холостячка"

Новини шоу бізнесу:Ведучим нового романтичного реаліті буде Григорій Решетник.

На українському ТБ вийде нове романтичне реаліті-шоу "Холостячка", у якому шукати свою другу половинку буде не чоловік, а жінка.

Головною героїнею проекту стала актриса театру і кіно, зірка серіалу "Кріпосна", переможниця "Танців з зірками" Ксенія Мішина. Про це 30-річна співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Я стала першою українською "холостячкою". Для мене це й честь, і хвилювання", - написала вона.

"Випереджаючи ваші запитання — так, я дійсно вірю, що кохання можна зустріти скрізь. І на проекті, в тому числі. Я звикла до камер. Вони — величезна частина мого життя. Але цього разу на екрані ви побачите не роль, яку я буду грати, а мене справжню", - додала Мішина.

Нагадаємо, що в листопаді 2019 року відбувся грандіозний фінал проекту "Танці з зірками", в якому перемогла пара Ксенії Мішиної та Жені Кота.