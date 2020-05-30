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Ксенія Мішина стане головною героїнею нового шоу "Холостячка"
Ксенія Мішина стане головною героїнею нового шоу "Холостячка"

Ксенія Мішина стане головною героїнею нового шоу "Холостячка"

Ксенія Мішина стане головною героїнею нового шоу "Холостячка"
10:54 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини шоу бізнесу:Ведучим нового романтичного реаліті буде Григорій Решетник.

На українському ТБ вийде нове романтичне реаліті-шоу "Холостячка", у якому шукати свою другу половинку буде не чоловік, а жінка.

Головною героїнею проекту стала актриса театру і кіно, зірка серіалу "Кріпосна", переможниця "Танців з зірками" Ксенія Мішина. Про це 30-річна співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Я стала першою українською "холостячкою". Для мене це й честь, і хвилювання", - написала вона.

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"Випереджаючи ваші запитання — так, я дійсно вірю, що кохання можна зустріти скрізь. І на проекті, в тому числі. Я звикла до камер. Вони — величезна частина мого життя. Але цього разу на екрані ви побачите не роль, яку я буду грати, а мене справжню", - додала Мішина.

Нагадаємо, що в листопаді 2019 року відбувся грандіозний фінал проекту "Танці з зірками", в якому перемогла пара Ксенії Мішиної та Жені Кота.

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Шоу, СТБ, Холостячка, Ксения Мишина.
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