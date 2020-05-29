Кайлі Міноуг вразила фанів нев’янучою красою в день свого 52-річчя

На честь свого дня народження Міноуг опублікував в Instagram чорно-білий знімок, на якому зображена з келихом вина в руках. На задньому фоні також можна побачити розкішні букети.
«Відзначила день народження. Піднімаю свій келих за любов і за всіх вас. Дякую за ваші вітання», - написала артистка.
У коментарях фани захопилися нев'янучою красою Міноуг.
«Кайлі не старіє», «Взагалі не старіє», «Богиня!», «Розкішно виглядає», «Красуня», «Еталон краси», - пишуть в Мережі.
У день свого народження Міноуг також показала фотоколаж зі своїми дитячими знімками.
«Велике спасибі за ваші поздоровлення в день народження. Мені хочеться відправити всім вам ... так ... багато ... любові! Особливо моїй родині. Ваша любов і доброта піднімає мені настрій кожен день», - написала співачка у підпису.