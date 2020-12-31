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Счастливого Нового Года: трогательные поздравления от украинских знаменитостей

Счастливого Нового Года: трогательные поздравления от украинских знаменитостей
22:43 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

До Нового года остались считаные минуты. И многие украинские звезды уже поздравили своих подписчиков в соцсетях.

«Телеграф» собрали первые поздравления из Instagram.

Покоритель женских сердец, украинский певец Олег Винник один из первых поздравил своих подписчиков. На своей страничке он разместил видеоролик, в котором пожелал всем любви, которая сделает каждого волшебником.

 
 
 
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Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

 Певица и модель, победительница "Танцев со звездами 2020" Санта Димопулос коротко пожелала всем быть счастливыми, и поделилась семейными снимками. 

 
 
 
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Публикация от (@santadimopulos)

«С Новым годом мои дорогие!» - написала танцовщица Илона Гвоздева и пожелала всем счастья, здоровья, любви, тепла, исполнения заветных желаний. - «Пусть сегодня в каждый дом прийдет Дедушка Мороз и подарит не только деткам, но и взрослым, пусть в каждом из нас будет больше детской непосредственности, наивности, веры в чудеса и волшебство этой ночи»

 
 
 
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Публикация от Илона Гвоздева | Dancer (@ilonagvozdeva)

Певица Мила Нитич в своем новогоднем посте подвела итоги уходящего года, отметив, что те кто пережил 2020, точно не станут скучать по нему, но всегда будут благодарны за то, что он научил ценить то, что за деньги не купишь. «С Новым 2021 годом друзья! Люблю вас! Будьте счастливы в Новом Году!» - написала певица.

 
 
 
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Публикация от Мила Нитич (@mila_nitich_official)

Главные «вуса» страны Павло Зибров также отметил своих поклонников поздравлением в Инстаграме. Он разместил серию семейных снимков и пожелал от всей своей семьи радости, удачи, счастья, мира, любви и крепкого здоровья!

«Пусть Новый год будет наполнен яркими красками, общением с близкими, приятными впечатлениями, путешествиями и радостными событиями! Исполнения желаний и воплощение в жизнь всех заветных желаний» - написал певец.

 
 
 
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Публикация от Павло Зібров (@pavlo_zibrov)

Настя Каменских опубликовала несколько новогодних постов, в которых рассказала о своем новогоднем столе, рассказала, как отпраздновать Новый Год незабываемо и отдельным постом поздравила всех с Новым годом.

 
 
 
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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

 
 
 
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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

 
 
 
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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Друзья!!! Пусть случится все хорошее, пусть рядом будут все любимые, пусть в ваши двери постучится удача и большая радость. Желаю чудес и счастья в новом году!" - поздравила всех Лилия Подкопаева.

 
 
 
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Публикация от LiliyaPodkopayeva (@podkopayeva_official)

"Старий рік це як зустріч з бившим в метро... ПРОЙШОВ і Слава Богу. Всіх с Новим Роком!!!" - в своей шутливой манере написала "Богиня ламината" Леся Никитюк.

 
 
 
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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Постоянная ведущая программы "Светская жизнь" Катя Осадчая также опубликовала на своей страничке поздравление с праздником. Сопроводив несколько постов забавными снимками со своим супругом Юрием Горбуновым она пожелала, чтобы все испытания 2020 года, в 2020 и остались.

 
 
 
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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
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Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

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Знаменитости, Поздравление, Новый год.

Автор:

Телеграф
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