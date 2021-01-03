"Хороший задок": Никитюк похвасталась упругими ягодицами под водой (фото)

Известная телеведущая Леся Никитюк, которая отпраздновала Новый год в пятизвездочном отеле на Львовщине, пребывает сейчас в курортном городе Яремче Ивано-Франковской области.

На личной странице в соцсети Инстаграм украинская звезда выложила пикантные снимки, на которых она изображена в купальнике с анималистическим принтом, при этом Никитюк плавает в бассейне.

"Аквамен я жду...", - игриво написала телеведущая.

View this post on Instagram A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Многие подписчики телезвезды, естественно мужского пола, обратили внимание на ее пятую точку, которая более всего привлекает к себе внимание, выглядывая из воды.

Напомним, что ранее популярная телеведущая Леся Никитюк попала в список самых известных холостячек Украины.