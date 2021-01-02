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"Малыш в шоке": Регина Тодоренко повеселила фанов новым фото с сыном

"Малыш в шоке": Регина Тодоренко повеселила фанов новым фото с сыном
Обновлено 10:48 Сегодня Телеграф Фото: instagram Регины Тодоренко

Известная певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая ранее взволновала сеть фото "без трусов", поделилась новыми снимками с семейного отдыха на Бали, Индонезия.

Звезда разместила на своей странице в Инстаграме несколько кадров, на которых запечатлены она с Алиной Топаловой (родной сестрой мужа Тодоренко Влада Топалова), а также маленький сынишка Регины - Майкл.

"Один из нас, явно, рад видеть океан", - с юмором прокомментировала Регина, подчеркивая, что мальчик выглядит на снимках уж очень серьезно.

 
 
 
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Сын певицы Валерии поделился первыми фото из роддома с новорожденной дочкой

Подписчики артистки отметили, что девушки в купальниках на фото выглядят шикарно, а вот мальчик действительно как-будто еще не понимает своего счастья.

Напомним, что Регина Тодоренко сейчас живет и работает в Москве. В 2018 году вышла замуж за экс-участника группы Smash!! Влада Топалова, с которым познакомилась на съемках программы "Орел и решка". В том же году у них родился сын Михаил, которого звездные родители называют Майклом.

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Дети, Бали, Регина Тодоренко.

Автор:

Телеграф
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