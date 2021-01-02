Сын певицы Валерии поделился первыми фото из роддома с новорожденной дочкой

1 января российская певица Валерия впервые стала бабушкой - у ее младшего сына Арсения Шульгина и жены Лианы родилась девочка.

Молодые родители поделились с подписчиками первыми фото из роддома на своих страницах в Инстаграме.

"01.01.2021. Ты появилась на этот свет. Комочек счастья, плод нашей большущей любви. Спасибо тебе, солнышко. Я тебя очень-очень люблю Лиана. Лучшее начало года. Лучший подарок на Новый год", - подписал счастливый отец новые снимки.

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Кроме этого, супруга 22-летнего Арсения рассекретила имя малышки. Новоиспеченные родители составили его из начала своих.

"Солнышко, мы тебя так сильно все ждали!!! Добро пожаловать в этот прекрасный мир, наша большая любовь. Ты выбрала себе самую красивую дату: 01.01.2021 (ангелочки подсказывали мне) Сеня + Лиана = Селин", - написала девушка в Инстаграме.

Известно, что Арсений Шульгин является пианистом, успешным предпринимателем и блогером. Его супругой стала Лиана Волкова, студентка юридического факультета и модель. Свадьба молодых людей состоялась в августе 2020 года, а в октябре пара объявила, что они станут родителями.