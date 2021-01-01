Елену Степаненко заподозрили в романе с молодым помощником: что об этом известно

После развода с Евгением Петросяном за личной жизнью Елены Степаненко стало приковано повышенное внимание. В конце 2020 года в сети появились слухи, что 67-леетняя юмористка закрутила роман со своим помощником, который вдвое младше ее.

Российские СМИ сообщали, что жизни Степаненко настал романтический период, и ее новый избранник радует артистку любовными подарками.

Юмористка долго никак не комментировала слухи, а сейчас прервала молчание и впервые отреагировала на слухи. Об этом сообщает издание СтарХит.

«Вот хотелось бы узнать, откуда эти новости приходят, кто их сочиняет?! А еще хотелось бы поменьше вранья в прессе, чтобы люди верили, как раньше печатным изданиям! Я вот лично верю, что добро всегда побеждает зло!» — сказала артистка.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Евгений Петросян прокомментировал развод с Еленой Степаненко.