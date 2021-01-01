Скачать
Пятница, 01.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Привет "Северному потоку 2": Сенат США разблокировал оборонный бюджет на 2021 год
Привет "Северному потоку 2": Сенат США разблокировал оборонный бюджет на 2021 год
Итоги 1 января: шумиха вокруг поздравления Зеленского и возвращение украинок с детьми из лагеря в Сирии
Итоги 1 января: шумиха вокруг поздравления Зеленского и возвращение украинок с детьми из лагеря в Сирии
Родные безутешны: на Академгородке в Киеве произошла трагедия с пешеходом (эксклюзивные фото и видео)
Родные безутешны: на Академгородке в Киеве произошла трагедия с пешеходом (эксклюзивные фото и видео)
Реально нереальная: Леся Никитюк поделилась милым роликом у новогодней елки (видео)
Леся Никитюк поделилась милым роликом у новогодней елки

Елену Степаненко заподозрили в романе с молодым помощником: что об этом известно

Елену Степаненко заподозрили в романе с молодым помощником: что об этом известно
Обновлено 22:59 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

После развода с Евгением Петросяном за личной жизнью Елены Степаненко стало приковано повышенное внимание. В конце 2020 года в сети появились слухи, что 67-леетняя юмористка закрутила роман со своим помощником, который вдвое младше ее.

Российские СМИ сообщали, что жизни Степаненко настал романтический период, и ее новый избранник радует артистку любовными подарками.

Юмористка долго никак не комментировала слухи, а сейчас прервала молчание и впервые отреагировала на слухи. Об этом сообщает издание СтарХит.

«Вот хотелось бы узнать, откуда эти новости приходят, кто их сочиняет?! А еще хотелось бы поменьше вранья в прессе, чтобы люди верили, как раньше печатным изданиям! Я вот лично верю, что добро всегда побеждает зло!» — сказала артистка.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Евгений Петросян прокомментировал развод с Еленой Степаненко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отношения, Елена Степаненко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ход с детьми безотказный, но Зеленскому уже не верят: в сети обсуждают новогоднее поздравление президента
02 Появилось полное видео новогоднего обращения Зеленского
03 На фото празднования Нового года в Ухане и Нью-Йорке подметили любопытную деталь
04 Квартал 95 подшутил над Зеленским и показал "следующего" президента Украины (видео)
05 Не изменили традиции: два канала показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Риме из-за новогодних фейерверков погибли сотни птиц
В Риме из-за новогодних фейерверков погибли сотни птиц
Израиль похвастался успехами в вакцинации против коронавируса
Израиль похвастался успехами в вакцинации против коронавируса
Купальный сезон уже открыт: появилось видео пляжа в Одессе 1 января
Купальный сезон уже открыт: появилось видео пляжа в Одессе 1 января
Наша с папой радость: жена Владимира Жогло умилила сеть новогодними снимками с сыном
Наша с папой радость: жена Владимира Жогло умилила сеть новогодними снимками с сыном
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь