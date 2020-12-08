"Я хотел бы его сохранить": Петросян разоткровенничался о браке со Степаненко

Российский юморист Евгений Петросян не хотел терять дружеские отношения и творческий союз с Еленой Степаненко после развода.

Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале "Эмпатия Манучи".

"Я же Лене предлагал мирно расстаться, поскольку целый ряд причин был, ни одна и не две, а целый ряд причин был. Я ей говорил что буду помогать ей во всем - давай тихо-мирно, отпусти ты меня", - вспомнил он.

Но Степаненко затаила обиду и "захотела войны", что очень расстроило Петросяна.

Самым большим сожалением в этом конфликте для артиста является отказ продолжения их дуэта на сцене.

"Как только газеты вероломно втерлись в мою жизнь в этом смысле, я сказал мне жалко дуэт. Дуэт у нас получился, и мне его жаль искренне. Я хотел бы его сохранить", - поведал он.

Эта ситуация помогла ему взглянуть по-другому на людей.

"Наверное, это была моя ошибка, ошибка моей веры в лучший вариант, в лучшие качества людей", - подчеркнул Петросян.

Как известно, Степаненко и Петросян прожили в браке 32 года. Официально развелись два года назад, а по признанию артистов, не жили вместе уже с 2013-го. В их союзе не было детей, однако у юмориста есть дочь Викторина от первого брака. Несмотря на это, трудности в разводе и скандалы разворачиваются вокруг многомиллионного имущества, нажитого в отношениях.