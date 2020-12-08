Скачать
Вторник, 08.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Путин хочет обменять Карабах на Крым, - Айдер Муждабаев
Путин хочет обменять Карабах на Крым, - Айдер Муждабаев
В Украине резко подскочило количество случаев коронавируса: за сутки более 10 тысяч новых больных
В Украине резко подскочило количество случаев коронавируса: за сутки более 10 тысяч новых больных
Встреча с родителями и море слез: как прошел 8 выпуск шоу "Супер Топ-модель по-украински"
Как прошел 8 выпуск шоу "Супер Топ-модель по-украински"
90-летняя женщина стала первым человеком, получившим прививку от коронавируса (фото)
90-летняя женщина стала первым человеком, получившим прививку от коронавируса (фото)

"Я хотел бы его сохранить": Петросян разоткровенничался о браке со Степаненко

"Я хотел бы его сохранить": Петросян разоткровенничался о браке со Степаненко
Обновлено 10:30 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Российский юморист Евгений Петросян не хотел терять дружеские отношения и творческий союз с Еленой Степаненко после развода.

Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале "Эмпатия Манучи".

"Я же Лене предлагал мирно расстаться, поскольку целый ряд причин был, ни одна и не две, а целый ряд причин был. Я ей говорил что буду помогать ей во всем - давай тихо-мирно, отпусти ты меня", - вспомнил он.

Но Степаненко затаила обиду и "захотела войны", что очень расстроило Петросяна.

Самым большим сожалением в этом конфликте для артиста является отказ продолжения их дуэта на сцене.

"Как только газеты вероломно втерлись в мою жизнь в этом смысле, я сказал мне жалко дуэт. Дуэт у нас получился, и мне его жаль искренне. Я хотел бы его сохранить", - поведал он.

Эта ситуация помогла ему взглянуть по-другому на людей. 

"Наверное, это была моя ошибка, ошибка моей веры в лучший вариант, в лучшие качества людей", - подчеркнул Петросян.

Простили жертвы пьяного ДТП, но не жена: стало известно о личной драме Ефремова

Как известно, Степаненко и Петросян прожили в браке 32 года. Официально развелись два года назад, а по признанию артистов, не жили вместе уже с 2013-го. В их союзе не было детей, однако у юмориста есть дочь Викторина от первого брака. Несмотря на это, трудности в разводе и скандалы разворачиваются вокруг многомиллионного имущества, нажитого в отношениях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Развод, Евгений Петросян, Елена Степаненко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин хочет обменять Карабах на Крым, - Айдер Муждабаев
02 Воду в обмен на крымских татар: в Украине раскрыли циничную тактику Кремля
03 Зеленский готовит Украину к локдауну: подписаны три важных закона
04 Как выглядела резиденция Зеленского на Бирючем острове до того, как ее затопило (фото)
05 В России обокрали "самолет Судного дня", который нужен в случае ядерной войны: что о нем известно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лаборатории в Украине делают некачественные тесты на COVID-19: детали
Лаборатории в Украине делают некачественные тесты на COVID-19: детали
Смерть девушки в прямом эфире Reeflay обрастает новыми деталями
Смерть девушки в прямом эфире Reeflay обрастает новыми деталями
Доллар и евро продолжают падать: курс валют 8 декабря в Украине
Доллар и евро продолжают падать: курс валют 8 декабря в Украине
К концу века может быть потеряно до 92% альпийских ледников
К концу века может быть потеряно до 92% альпийских ледников
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь