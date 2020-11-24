Простили жертвы пьяного ДТП, но не жена: стало известно о личной драме Ефремова

Супруга российского актера Михаила Ефремова Софья Кругликова после почти 20 лет брака решила подать на развод.

Причиной подобного решения стала измена Ефремова. Об этом сообщает телеграмм-канал "Звездач".

«Для Миши, конечно, это станет ударом, актом предательства», — сообщил близкий друг семьи.

Приятель Михаила сообщил, что Софья приняла такое решение, потому, что не смогла простить мужу измену с 36-летней актрисой Дарьей Белоусовой. Ее решение окончательное, и развод остается лишь вопросом времени.

Напомним, что Михаил Ефремов отбывает наказание за смертельное ДТП в колонии. 20 ноября появились первые снимки актера с белгородского СИЗО, которые вызвали бурные обсуждения в сети.

Также, ранее, «Телеграф» сообщал, что родственники погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова отказались от иска о возмещении морального ущерба.