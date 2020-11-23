Родные погибшего в пьяном ДТП сняли претензии с Ефремова

Хамовнический районный суд Москвы 23 ноября рассмотривал иски родственников погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова о выплате им компенсации морального вреда. Во время суда потерпевшие по делу Ефремова решили отказаться от иска о возмещении морального ущерба.

Об этом информирует Телеграмм-канал "Звездач".

Кроме того, как сообщает другой Телеграмм-канал "RT на русском", суд в Москве прекратил производство по иску потерпевших к Ефремову в связи с их отказом от требований.

Стоит отметить, что авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Артист выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров — он погиб.

Напомним, что ранее адвокат Александр Добровинский опроверг слухи о том, что актер Михаил Ефремов пытался примириться с родственниками покойного Сергея Захарова, погибшего в результате смертельного ДТП.