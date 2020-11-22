"За какие заслуги?" В сети обсуждают послабления для Ефремова в СИЗО

20 ноября белгородское СИЗО, в котором отбывает наказание российский актер Михаил Ефремов, посетил священник. Об этом свидетельствует пост в Фейсбуке митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна.

Судя по опубликованным фото, на молебне присутствовал и сам Михаил Ефремов.

Многие пользователи отметили, что актер очень хорошо выглядит, как для ранее больного и перенесшего инсульт. Да и вообще, что Ефремову разрешают нарушать правила СИЗО. То есть у него есть особые привилегии.

«Обычные зеки в масках, Ефремов в центре, как почетный зек, без», «надо в ФСИН отправить фото.где бирка и роба?», «Хоть просох немного, выглядеть лучше стал», «Ефремов как будто из солярия только. Остальные все бледные» - пишут в сети.

Напомним, что осужденному Михаилу Ефремову скостили срок пребывания в тюрьме с 8 лет до 7,5.

Также, "Телеграф" сообщал, что полиция возбудила уголовные дела по отношению к свидетелям по делу Михаила Ефремова, которые давали лживые показания.