Полиция взялась за свидетелей по делу Ефремова

В отношении трех лжесвидетелей по делу Михаила Ефремова, который недавно отправился в колонию по месту пребывания наказания за совершенное пьяное ДТП со смертельным исходом, возбудили уголовные дела.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что они дали заведомо ложные показания, когда их допрашивали по ходатайству адвоката актера Эльмана Пашаева. Ведомство сочло заведомо ложными показания о том, что актер в момент ДТП якобы не сидел за рулем.

Двое свидетелей по делу Ефремова утверждали в суде, что за рулем сидел не Ефремов, а некий молодой парень, который угрожал им.

Напомним, что 8 июня этого года Михаил Ефремов попал смертельное ДТП, впоследствии которого скончался курьер Сергей Захаров.

Ранее "Телеграф" писал, что российскому актеру смягчили срок с 8 лет до 7,5 лет лишения свободы.