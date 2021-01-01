52-летняя российская певица Валерия впервые стала бабушкой. О том, что ее младший сын будет отцом, стало известно в октябре 2020 года. Примечательно, что ребенок родился 1 января.

Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в Инстаграме.

"Доброе утро!!!!!! Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье - Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка. 01.01.21. - какая прекрасная дата начала жизни. Рождение нового человека - самое настоящее таинство, чудо. Эта новогодняя ночь была поистине волшебной", - рассказала поклонникам певица.

Сопроводила пост певица семейной фотографией, на которых присутствуют она, ее муж, продюсер Иосиф Пригожин, а также Арсений со своей супругой Лианной.

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Коллеги и подписчики певицы поздравили ее с пополнением в большой семье.

Отметим, что Валерия замужем третий раз. Первым мужем певицы был музыкант Леонид Ярошевский, а вторым - продюсер Александр Шульгин. В этом браке появились трое детей: Анна (1993), Артемий (1994) и Арсений (1998).

Ее младший сын успешно занят в сфере продаж.

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Известно, что Валерия поддерживает политику президента России Владимира Путина. Имела проблемы с концертной деятельностью.