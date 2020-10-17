"Сладкий-сладкий!" Регина Тодоренко умилила семейной идиллией с мужем и сыном

Певица, телеведущая и композитор Регина Тодоренко, которая похудела на 5 килограммов, выложила на своей официальной страничке в Инстаграм кадры, на которых запечатлены ее муж, российский артист Влад Топалов, и совместный сын Михаил, которого супруги часто называют Майклом.
На видео 30-летняя Тодоренко очень рада прогулке своей семьи, которые совершаются крайне редко из-за плотного графика супругов.
"Это такое счастье, когда приходит папа!" - признается певица.
Отметим, что Регина Тодоренко очень часто делится с подписчиками не только фотографиями рабочего процесса, советами материнства, но и забавными и трогательными семейными кадрами, набирающими тысячи лайков и комментариев.
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Ранее "Телеграф" рассказывал, что после того, как Регина Тодоренко лишилась звания "Женщины года" после скандальных высказываний о домашнем насилии - ей вручили новую премию.