"Сладкий-сладкий!" Регина Тодоренко умилила семейной идиллией с мужем и сыном

Украинская певица Регина Тодоренко, которая сейчас живет и работает в России, поделилась милыми фото и видео со своей семьей.

Певица, телеведущая и композитор Регина Тодоренко, которая похудела на 5 килограммов, выложила на своей официальной страничке в Инстаграм кадры, на которых запечатлены ее муж, российский артист Влад Топалов, и совместный сын Михаил, которого супруги часто называют Майклом.

На видео 30-летняя Тодоренко очень рада прогулке своей семьи, которые совершаются крайне редко из-за плотного графика супругов.

"Это такое счастье, когда приходит папа!" - признается певица.

Отметим, что Регина Тодоренко очень часто делится с подписчиками не только фотографиями рабочего процесса, советами материнства, но и забавными и трогательными семейными кадрами, набирающими тысячи лайков и комментариев.

View this post on Instagram A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko) on Oct 17, 2020 at 12:42am PDT

View this post on Instagram A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko) on Oct 12, 2020 at 3:50am PDT

View this post on Instagram A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko) on Sep 19, 2020 at 7:20am PDT

View this post on Instagram A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko) on Sep 21, 2020 at 5:29am PDT

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после того, как Регина Тодоренко лишилась звания "Женщины года" после скандальных высказываний о домашнем насилии - ей вручили новую премию.