Скачать
Суббота, 17.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Путин готов отдать Донбасс при одном условии, но с Крымом будет тяжелее - Леонид Гозман
Путин готов отдать Донбасс при одном условии, но с Крымом будет тяжелее - Леонид Гозман
Под Киевом затопило маршрутку: зрелищное видео из салона
Под Киевом затопило маршрутку: зрелищное видео из салона
Бой Ломаченко - Лопес не покажут по ТВ: как посмотреть в Украине и сколько это стоит
Бой Ломаченко - Лопес не покажут по ТВ: как посмотреть в Украине и сколько это стоит
Появился новый совместный портрет Меган Маркл и принца Гарри: официальное фото
Меган Маркл и принц Гарри стали героями нового выпуска TIME - фото

"Сладкий-сладкий!" Регина Тодоренко умилила семейной идиллией с мужем и сыном

"Сладкий-сладкий!" Регина Тодоренко умилила семейной идиллией с мужем и сыном
Обновлено 14:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram Регины Тодоренко
Украинская певица Регина Тодоренко, которая сейчас живет и работает в России, поделилась милыми фото и видео со своей семьей.

Певица, телеведущая и композитор Регина Тодоренко, которая похудела на 5 килограммов, выложила на своей официальной страничке в Инстаграм кадры, на которых запечатлены ее муж, российский артист Влад Топалов, и совместный сын Михаил, которого супруги часто называют Майклом.

На видео 30-летняя Тодоренко очень рада прогулке своей семьи, которые совершаются крайне редко из-за плотного графика супругов.

"Это такое счастье, когда приходит папа!" - признается певица.

Отметим, что Регина Тодоренко очень часто делится с подписчиками не только фотографиями рабочего процесса, советами материнства, но и забавными и трогательными семейными кадрами, набирающими тысячи лайков и комментариев.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko) on

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko) on

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko) on

Павел Воля угодил в сомнительную историю с несовершеннолетней эскортницей (фото)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko) on

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после того, как Регина Тодоренко лишилась звания "Женщины года" после скандальных высказываний о домашнем насилии - ей вручили новую премию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Дети, Влад Топалов, Регина Тодоренко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выходец из Чечни обезглавил учителя, показавшего детям карикатуры Charlie Hebdo: все подробности
02 Путин готов отдать Донбасс при одном условии, но с Крымом будет тяжелее - Леонид Гозман
03 Появилось видео, как бетономешалка смяла 5 машин в центре Киева
04 Под Киевом затопило маршрутку: зрелищное видео из салона
05 Захват новых населенных пунктов и переброска наемников: что сейчас происходит в Карабахе (карта)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Киев затопило сильным ливнем: машины буквально плавают по улицам (фото, видео)
Киев затопило сильным ливнем: машины буквально плавают по улицам (фото, видео)
Киев начали перекрывать из-за потопа: город застрял в пробках (видео)
Киев начали перекрывать из-за потопа: город застрял в пробках (видео)
В Киеве простились с ветераном, который сжег себя в знак протеста (фото)
В Киеве простились с ветераном, который сжег себя в знак протеста (фото)
Судья шоу &quot;Танцы со звездами&quot; Кухар подколола саму себя шуткой
Судья шоу "Танцы со звездами" Кухар подколола саму себя шуткой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь