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Регина Тодоренко похудела на 5 килограммов: фото до и после

Регина Тодоренко похудела на 5 килограммов: фото до и после
Обновлено 16:05 Сегодня Телеграф Фото: instagram Регины Тодоренко
Телеведущая Регина Тодоренко похудела на пять килограммов для участия в шоу "Ледниковый период".

Известная телеведущая Регина Тодоренко и ее муж, певец Влад Топалов, принимают участие в новом сезоне российской программы "Ледниковый период".

Для того, чтобы подготовится к участию в проекте, звездам необходимо тяжело тренироваться. Недавно Тодоренко на своей странице в Инстаграме показала, как ее партнер Роман Костомаров поднимает ее 59-килограммовую на весу. Однако Регина решила не усложнять фигуристу работу и похудеть.

"А на этом фото я 59 килограммчиков. Принято считать, что для женского одиночного катания максимальный рост спортсменки не должен превышать 150 см, а вес 50 кг. Хорошо, что у нас парное катание, и Роман оказался сильнее, чем я думала! Сегодня я встала на весы, и ПОБЕДА - 54.5Кг", - похвасталась Тодоренко результатами своих трудов.

 
 
 
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В комментариях сразу отметился ее муж Влад Топалов, который написал: "Ты красивая всегда".

Ранее "Телеграф" писал о том, что Регине Тодоренко вручили престижную награду "Герой пятилетия".

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Все по теме:

Похудение, Ледниковый период, Регина Тодоренко, Роман Костомаров.

Автор:

Телеграф
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