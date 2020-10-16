Регина Тодоренко похудела на 5 килограммов: фото до и после

Телеведущая Регина Тодоренко похудела на пять килограммов для участия в шоу "Ледниковый период".

Известная телеведущая Регина Тодоренко и ее муж, певец Влад Топалов, принимают участие в новом сезоне российской программы "Ледниковый период".

Для того, чтобы подготовится к участию в проекте, звездам необходимо тяжело тренироваться. Недавно Тодоренко на своей странице в Инстаграме показала, как ее партнер Роман Костомаров поднимает ее 59-килограммовую на весу. Однако Регина решила не усложнять фигуристу работу и похудеть.

"А на этом фото я 59 килограммчиков. Принято считать, что для женского одиночного катания максимальный рост спортсменки не должен превышать 150 см, а вес 50 кг. Хорошо, что у нас парное катание, и Роман оказался сильнее, чем я думала! Сегодня я встала на весы, и ПОБЕДА - 54.5Кг", - похвасталась Тодоренко результатами своих трудов.

View this post on Instagram A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko) on Oct 14, 2020 at 6:20am PDT

В комментариях сразу отметился ее муж Влад Топалов, который написал: "Ты красивая всегда".

Ранее "Телеграф" писал о том, что Регине Тодоренко вручили престижную награду "Герой пятилетия".