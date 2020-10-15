"Выгляжу ужасно..." Охрипшая Кристина Асмус разоткровенничалась про "колоссальные потери" от коронавируса

Артистка не стала показывать поклонникам свое лицо, - по ее словам, выглядит она плохо из-за болезни.

Известная российская актриса Кристина Асмус, у которой диагностировали коронавирус, назвала перевод на карантин большой потерей для театра.

Об этом она 15 октября высказалась в сториз на своей странице в Инстаграм.

"Себя не покажу, выгляжу я ужасно... Сегодня ночью опять была высокая температура, и как же я устала. Пятый день температура не снижается", - сказала Кристина.

Вместо своего лица она сняла на видео сад, который виден из окна, а по голосу слышно, что 32-летняя актриса сильно охрипла.

"Мы сегодня еще должны были спектакль в театре играть, и вообще много спектаклей в ближайшие три недели, но театр ушел на карантин, закрылся. Какая же колоссальная потеря для театра, но по закону так надо, и забота о зрителях и сотрудниках...", - добавила она.

По ее словам, среди артистов есть еще заболевшие.

"Господа, помните, что вирус никуда не делся. Соблюдайте все меры предосторожности и берегите себя", - резюмировала Асмус.

Напомним, ранее стало известно, что Кристине Асмус дважды приходилось вызывать "скорую" из-за плохого самочувствия в связи с коронавирусом.