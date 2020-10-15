"Два раза приезжала скорая": Кристина Асмус подхватила коронавирус

Скандальная российская актриса тетра и кино Кристина Асмус заразилась коронавирусной инфекцией.

32-летняя Кристина Асмус подтвердила, что заболела Covid-19. Об этом звезда сообщила на своей официальной странице в Инстаграме.

Актриса пишет, что три дня страдала от высокой температуры в 39°C, а ниже 37,7 опускалась только от приема жаропонижающих средств.

"Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается", - рассказала о симптомах Асмус.

View this post on Instagram A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Oct 14, 2020 at 9:38am PDT

Также артистка сообщила, что уже два раза приходилось вызывать скорую. Сейчас женщина находится дома.

В конце Асмус предостерегла своих подписчиков не забывать о вирусе и быть аккуратными "Маски!!! Перчатки!!! Антисептики!!! Дистанция!!! Никуда не ходите, если почувствовали первые признаки!!! Всем здоровья!!"

Стоит отметить, что это не первая проблема со здоровьем у актрисы за последнее время. На днях Кристина Асмус заявила, что ей пришлось отказаться от съемок из-за высыпаний на коже.

Напомним, что после развода актрисы с российским шоуменом и актером Гариком Харламовым, Кристину Асмус заподозрили в отношениях с 69-летним известным режиссером Алексеем Учителем.

Как ранее писал "Телеграф", 32-летняя скандальная актриса снова снялась в откровенном фильме. Трейлер и рецензии к картине под названием "Китобой" смотрите здесь.