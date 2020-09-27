Скачать
Воскресенье, 27.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Новая война в Нагорном Карабахе: главное
Новая война в Нагорном Карабахе: главное
Главные события недели: крушение Ан-26 под Чугуевом, конфликт в Нагорном Карабахе, инаугурация Лукашенко
Главные события недели: крушение Ан-26 под Чугуевом, конфликт в Нагорном Карабахе, инаугурация Лукашенко
Шахтер при скандальном судействе обыграл Олимпик (видео)
Шахтер при скандальном судействе обыграл Олимпик (видео)
Дмитрий Танкович возвращается в "Танці з зірками": чем удивит пятый эфир шоу
Дмитрий Танкович возвращается в "Танці з зірками": чем удивит пятый эфир шоу

Кристину Асмус заподозрили в романе с 69-летним режиссером

Кристину Асмус заподозрили в романе с 69-летним режиссером
22:20 Сегодня Телеграф
Российская актриса Кристина Асмус, которая недавно развелась с мужем - Гариком Харламовым, по всей видимости находится в новых отношениях.

К такому выводу пришел Телеграм-канал YOBAJUR, который активно освещает жизнь российских знаменитостей.

"Ходят слухи, что Кристина Асмус закрутила роман с режиссёром Алексеем Учителем", - пишет канал. В качестве доказательства автор отмечает, что несколько недель назад Асмус и Учителя якобы засекли при выходе из ресторана Maritozzo на Патриарших прудах в Москве.

Как утверждает автор, пара якобы отужинаа и удалилась из ресторана на одном автомобиле.

Отмечается, что Алексей Учитель уговорил Асмус сняться в роли вебкам модели в фильме «Китобой».

Как известно, на так давно откровенная роль Асмус в фильме «Текст» спровоцировала грандиозный скандал. Постельная сцена в фильме была настолько откровенной, что Асмус заподозрили якобы та на самом деле занялась сексом на камеру.

Поговаривают, это и стало одной из причин развода актрисы с комиком Гариком Харламовым, хотя оба это опровергают. Также одной из причин развода называют хлопоты, связанные с переездом семьи в новый четырехэтажный особняк возле Рублевки, который приобрел Харламов.

Кристине Асмус 32 года, в браке с Харламовым актриса родила дочь. Сейчас Анастасии шесть лет. Узнаваемость пришла к Асмус с ролью Вари в сериале "Интерны".

69-летний Алексей Учитель - известный советский и российский продюссер и режиссер. Известен по фильмам «Дневник его жены», «Прогулка», «Космос как предчувствие» и множеству других картин. Украинцам важно знать, что в марте 2011 года он подписал письмо российских деятелей культуры в поддержку аннексии Крыма и развязывания Путиным войны против Украины. Алексей Учитель официально женат на Кире Саксаганской, а также имеет двух дочерей от актрисы Юлии Пересильд.

Как сообщал "Телеграф", на днях Асмус вместе с Харламовым побывала в гостях у Ивана Урганта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Учитель, Асмус, Кристина Асмус, Романы.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умер бывший глава КГГА Иван Салий: названа причина
02 Известный украинский журналист умер от рака
03 Выход Галушко из партии "Слуга народа": выяснились новые детали
04 Коронавирус меняется: инфекционист рассказала о новых симптомах
05 На госТВ Беларуси показали правду об избиении протестующих (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги 27 сентября: коронавирус, боевые действия в Нагорном Карабахе, протесты в Беларуси
Вечерний дайджест: главные события 27 сентября
Просил помощи? Пашинян позвонил Путину из-за ситуации в Нагорном Карабахе
Просил помощи? Пашинян позвонил Путину из-за ситуации в Нагорном Карабахе
Обиженный Лукашенко ответил Макрону по поводу отставки
Обиженный Лукашенко ответил Макрону по поводу отставки
Кристину Асмус заподозрили в романе с 69-летним режиссером
Кристину Асмус заподозрили в романе с 69-летним режиссером
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь