Кристину Асмус заподозрили в романе с 69-летним режиссером

Российская актриса Кристина Асмус, которая недавно развелась с мужем - Гариком Харламовым, по всей видимости находится в новых отношениях.

К такому выводу пришел Телеграм-канал YOBAJUR, который активно освещает жизнь российских знаменитостей.

"Ходят слухи, что Кристина Асмус закрутила роман с режиссёром Алексеем Учителем", - пишет канал. В качестве доказательства автор отмечает, что несколько недель назад Асмус и Учителя якобы засекли при выходе из ресторана Maritozzo на Патриарших прудах в Москве.

Как утверждает автор, пара якобы отужинаа и удалилась из ресторана на одном автомобиле.

Отмечается, что Алексей Учитель уговорил Асмус сняться в роли вебкам модели в фильме «Китобой».

Как известно, на так давно откровенная роль Асмус в фильме «Текст» спровоцировала грандиозный скандал. Постельная сцена в фильме была настолько откровенной, что Асмус заподозрили якобы та на самом деле занялась сексом на камеру.

Поговаривают, это и стало одной из причин развода актрисы с комиком Гариком Харламовым, хотя оба это опровергают. Также одной из причин развода называют хлопоты, связанные с переездом семьи в новый четырехэтажный особняк возле Рублевки, который приобрел Харламов.

Кристине Асмус 32 года, в браке с Харламовым актриса родила дочь. Сейчас Анастасии шесть лет. Узнаваемость пришла к Асмус с ролью Вари в сериале "Интерны".

69-летний Алексей Учитель - известный советский и российский продюссер и режиссер. Известен по фильмам «Дневник его жены», «Прогулка», «Космос как предчувствие» и множеству других картин. Украинцам важно знать, что в марте 2011 года он подписал письмо российских деятелей культуры в поддержку аннексии Крыма и развязывания Путиным войны против Украины. Алексей Учитель официально женат на Кире Саксаганской, а также имеет двух дочерей от актрисы Юлии Пересильд.

Как сообщал "Телеграф", на днях Асмус вместе с Харламовым побывала в гостях у Ивана Урганта.