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Официально: Гарик Харламов подтвердил информацию о разводе с Кристиной Асмус

Официально: Гарик Харламов подтвердил информацию о разводе с Кристиной Асмус
22:20 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram
Известный шоумен и звезда Comedy Club Гарик Харламов подтвердил информацию о разводе с актрисой Кристиной Асмус. О том, что они с супругой решили расстаться после восьми лет брака, шоумен сообщил на своей странице в Instagram.

39-летний Харламов акцентировал внимание на том, что они остались друзьями, а также добавил, что фильм Текст, в котором Асмус снялась в откровенной секс-сцене, не имеет отношения к их проблемам в семье:

"8 лет назад у нас начались отношения с Кристиной Асмус. Хорошая цифра 8. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой я надеюсь всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаемся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни - за нашу дочку. Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм "Текст", ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми и мы расстаемся друзьями, с большим уважением друг другу. Сейчас идет бракоразводный процесс. Это непростой период для всех нас, поэтому я прошу прессу не беспокоить меня, Кристину и всех наших близких. А домыслов и догадок предостаточно будет в разных пабликах и форумах. Эту игрушку не отберешь", - написал Харламов.

Асмус также сделала публикацию на своей странице в Instagram, заявив, что они с бывшим мужем будут вместе воспитывать общую дочь - шестилетнюю Анастасию.

 
 
 
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"8 лет в браке. Довела мужика. Простите, не удержалась)))) Ладно, шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся с Гариком. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом. Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом))))) Мы расстаемся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить теплые дружеские отношения во благо нашей дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители. В любом случае это болезненный процесс и я прошу вас отнестись с пониманием к нашему решению. СМИ прошу не беспокоить, это бессмысленно. Никаких комментариев и интервью (во всяком случае пока) на эту тему не будет. Спасибо", - написала актриса.

 
 
 
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Напомним, Харламов расстался с первой женой Юлией, закрутив роман с российской актрисой Кристиной Асмус. Пара поженилась в 2013 году. В январе 2014 года у них родилась дочь Анастасия.

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Все по теме:

Развод, Кристина Асмус, Гарик Харламов.

Автор:

Телеграф
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