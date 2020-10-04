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Стоит ли смотреть фильм "Китобой" с Кристиной Асмус, трейлер и отзывы

Стоит ли смотреть фильм "Китобой" с Кристиной Асмус, трейлер и отзывы
Обновлено 14:32 Сегодня Телеграф
Российская актриса Кристина Асмус приковала к себе дополнительный напряженный интерес. 32-летняя звезда снова снялась в откровенном фильме, который срежиссировал Филипп Юрьев.

Премьера картины под названием "Китобой" состоялась в сентябре этого года на 77-м Венецианском кинофестивале. Фильм получил приз в программе "Дни авторов" от молодежного жюри.

В фильме сыграли Владимир Онохов, Кристина Асмус, Владимир Любимцев, Мария Чупринская, Арье Вортхальтер и Лазиза Увайдуллаева.

В центре сюжета, главный герой фильма - чукотский подросток Лешка (Владимир Онохов), который влюбился в американскую девушку из эротического видеочата под ником Hollysweet_999 (Кристина Асмус) и решил переплыть Берингов пролив, чтобы встретиться с ней.

По словам режиссера и продюсера фильма Алексея Учителя, один из его учеников, Филипп Юрьев, семь лет писал сценарий "Китобоя", который потом снял на Камчатке.

Китобой

Стоит отметить, что после истории с "Текстом", за съемки в котором на Асмус вылилась целая волна негатива и критики, актриса решилась повторить подобный опыт не сразу. Об этом рассказал продюсер "Китобоя".

"Я спросил: "Вы не боитесь, что снова начнут полоскать?". "Это мое дело", - сказала она твердо и снялась замечательно. Я был поражен!", - вспоминает Учитель.

 
 
 
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В комментариях можно выделить отзыв, который описывает фильм как кинороман взросления, сочетающем трепетную нежность с грубостью северных реалий: "Много трогательного и живого. Юрьев умеет видеть и ценить красоту, у него есть чувство пространства и способность деликатно работать с актерами-непрофессионалами. В конечном же счете его картина вполне универсальна - она о том, как первая любовь влияет на судьбу человека, внезапно меняя ее траекторию и сбивая привычный ритм жизни".

Как сообщалось ранее, актрису Кристину Асмус заподозрили в романе с 69-летним режиссером Алексеем Учителем, в фильме которого она снялась.

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Трейлер, Кристина Асмус, Алексей Учитель, Китобой.

Автор:

Телеграф
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