"Чуть не упала в обморок...": Кристина Асмус после развода рассказала о "катастрофе"

Российская актриса не может вернуться к съемкам из-за проблем со здоровьем.

Кристина Асмус не поклонница массивного макияжа, и вне съемок предпочитает показывать свою естественную красоту, о которой всячески заботится, самостоятельно поддерживая свою молодость. Но сегодня, 5 октября, с утра с девушкой произошла "катастрофа" - все лицо, шею и спину адски высыпало.

На своей инстаграм страничке Кристина опубликовала пост, в котором подробнее рассказала, о произошедшей с ней беде.

"Проснулась сегодня в 5 утра на съёмки, посмотрела в зеркало и чуть не упала в обморок...." - написала Асмус.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 5 Окт 2020 в 3:33 PDT

Актриса отмечает, что с сегодняшнего дня (5 октября) должны были продолжиться съемки проекта, который начали снимать еще до пандемии, и по понятным причинам съемки которого были приостановлены. Из-за состояния актрисы возобновление работы над картиной снова пришлось отложить. Как отметила Асмус, подобная ситуация (когда из-за нее отменяют съемки) случилась с ней второй раз.

Кристина пока не знает причин своего состояния, чтобы выяснить все она отправилась в больницу.

"Аллергия это, иммунитет, реакция на антибиотики или сглаз))..я не знаю. Надеюсь, этот кошмар ненадолго..." - подытожила актриса.

Комментарии Кристины вспыхнули словами поддержки и пожеланиями скорейшего выздоровления - "Все будет хорошо", "Здоровья Вам", "Скорейшего выздоровления", "Желаю поскорее засиять", "Выздоравливайте! Желаю поскорей понять причину", "Держись, Кристиша, все будет хорошо".

Напомним, ранее актрису заподозрили в в романе с 69-летним режиссером. Отмечается, что пара вместе ужинала и уехала также вместе из ресторана на одном автомобиле.