Жена Олега Винника призналась, как плакала из-за коронавируса

44-летняя бэк-вокалистка и по слухам жена Олега Винника Таисия Сватко (Таюне) рассказала подписчикам в Instsgram о том. как перенесла коронавирусную инфекцию.

"Вы когда-нибудь плакали от крепатуры? А я плакала ... Так "закрепатурил" меня коронавирус, в существовании которого я долгое время сомневалась, даже больше - абсолютно не верила. Но меня накрыла эта коронная история, я убедилась, что это даже больше правды", - отмечает Таюне.

"Исчезли обоняние и вкус, температура первые четыре дня унесла всю силу, в теле такая крепатура, что я поднимала весь мир, обнаружили двустороннее воспаление легких, на третий день пропал голос, на четвертый вернулся, антибиотики, которые я принимала в своей жизни и меня спасали на этот раз вызвали яростную аллергию на глаза, сплошная сонливость, еда - неинтересно, двигаться - не могу. Это было совершенно незнакомое мне состояние, неделю не давало мне нормально жить, на восьмой день стало легче, с каждым днем легче", - пожаловалась подписчикам Таюне.

"Сейчас я официально здоровая и к работе готова! Спасибо, мои друзья, за поддержку! Выздоравливайте скорее, кто тоже заболел! Берегите себя те, кто до сих пор сомневается, как я недавно. Держитесь все! Переживем и это. Будем все здоровы !!!!"

Подписчики тут же бросились желать здоровья артистке:

Секс-символ украинской эстрады Олег Винник и его бэк-вокалистка Таюне (настоящее имя Таисия Сватко - прим. ред.) - одна из самых загадочных и обсуждаемых пар шоу-бизнеса. Слухи о том, что девушка является тайной женой артиста ходят уже давно. Ведь пара не отходит друг от друга ни на шаг.

Выяснилось, что певец давно и счастливо женат на однокурснице по Каневскому училищу Таисии Сватко. Сейчас она поет на бэк-вокале у Винника под сценическим псевдонимом Таюне. У супругов подрастает сын, родившийся еще во время их проживания в немецком Штутгарте.