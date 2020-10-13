Жена Олега Винника призналась, как плакала из-за коронавируса

"Вы когда-нибудь плакали от крепатуры? А я плакала ... Так "закрепатурил" меня коронавирус, в существовании которого я долгое время сомневалась, даже больше - абсолютно не верила. Но меня накрыла эта коронная история, я убедилась, что это даже больше правды", - отмечает Таюне.
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Ви коли-небудь плакали від крепатури? А я плакала... Так "закрепатурив" мене коронавірус, в існуванні якого я довгий час сумнівалася, навіть більше - абсолютно не вірила. Та коли мене накрила ця коронна історія, я переконалася, що це навіть більше за правду. Зник нюх і смак, температура перші чотири дні забрала всю силу, в тілі така крепатура, ніби я піднімала ввесь світ, виявили двостороннє запалення легень, на третій день зник голос, на четвертий повернувся, антибіотики, які я вживала в своєму житті і мене рятували, на цей раз викликали люту алергію на очі, суцільна сонливість, їжа - не цікаво, рухатись - не можу. Це був абсолютно незнайомий мені стан, який тиждень не давав мені нормально жити, на восьмий день стало легше, з кожним днем легше. Зараз я офіційно здорова і до роботи готова! Дякую вам, мої друзі, за підтримку! Видужуйте скоріше, хто теж захворів! Бережіть себе ті, хто ще й досі сумнівається, як я донедавна. Тримайтесь всі! Переживемо і це. Будьмо усі здорові!!!! #таюне #taune #олегвинник #ОV
"Исчезли обоняние и вкус, температура первые четыре дня унесла всю силу, в теле такая крепатура, что я поднимала весь мир, обнаружили двустороннее воспаление легких, на третий день пропал голос, на четвертый вернулся, антибиотики, которые я принимала в своей жизни и меня спасали на этот раз вызвали яростную аллергию на глаза, сплошная сонливость, еда - неинтересно, двигаться - не могу. Это было совершенно незнакомое мне состояние, неделю не давало мне нормально жить, на восьмой день стало легче, с каждым днем легче", - пожаловалась подписчикам Таюне.
"Сейчас я официально здоровая и к работе готова! Спасибо, мои друзья, за поддержку! Выздоравливайте скорее, кто тоже заболел! Берегите себя те, кто до сих пор сомневается, как я недавно. Держитесь все! Переживем и это. Будем все здоровы !!!!"
Подписчики тут же бросились желать здоровья артистке:
Секс-символ украинской эстрады Олег Винник и его бэк-вокалистка Таюне (настоящее имя Таисия Сватко - прим. ред.) - одна из самых загадочных и обсуждаемых пар шоу-бизнеса. Слухи о том, что девушка является тайной женой артиста ходят уже давно. Ведь пара не отходит друг от друга ни на шаг.
Выяснилось, что певец давно и счастливо женат на однокурснице по Каневскому училищу Таисии Сватко. Сейчас она поет на бэк-вокале у Винника под сценическим псевдонимом Таюне. У супругов подрастает сын, родившийся еще во время их проживания в немецком Штутгарте.