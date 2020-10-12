Коронавирус не помеха: Как Винник с Медведчуком и Марченко отгуляли свадьбу

Сын телеведущей от первого брака с бизнесменом Юрием Коржом Богдан Марченко женился 10октября. Избранницей парня стала 23-х летняя фотограф, модель и блогер Екатерина.
Пышная свадьба состоялась в роскошном загородном комплексе неподалеку от Киева.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
На празднике заметили Олега Винника, который исполнил свой хит "Здравствуй, невеста".
Кроме Олега Винника, гостей на свадьбе пасынка Виктора Медведчука развлекали топовые звезды украинского шоу-бизнесса — Макс Барских, Светлана Лобода, группа "Время и стекло", Верка Сердючка, а также пианист-виртуоз Евгений Хмара.
Ведущим свадьбы был Григорий Решетник.
Оксана Марченко и Виктор Медведчук поздравили молодоженов, пожелав им такой же крепкой любви, как и у них.
Для вечеринки Марченко выбрала блестящее вечернее платье и драгоценные колье.
Напомним, в прошлом эфире "Танцев со звездами" Олега Винника и Алену Шоптенко дисквалифицировали от участия в шоу, поскольку они из-за коронавируса дважды не смогли выступить.
Вчера, 11 октября, в эфире "Танцев со звездами" Олег Винник сообщил, что еще в четверг, 8 октября, получил негативный результат теста на Covid-19.