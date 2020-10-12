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Коронавирус не помеха: Как Винник с Медведчуком и Марченко отгуляли свадьбу
Коронавирус не помеха: Как Винник с Медведчуком и Марченко отгуляли свадьбу

Коронавирус не помеха: Как Винник с Медведчуком и Марченко отгуляли свадьбу

Коронавирус не помеха: Как Винник с Медведчуком и Марченко отгуляли свадьбу
11:26 Сегодня Телеграф Фото: скриншот
Певец Олег Винник "засветился" на свадьбе пасынка главы политсилы "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.

Сын телеведущей от первого брака с бизнесменом Юрием Коржом Богдан Марченко женился 10октября. Избранницей парня стала 23-х летняя фотограф, модель и блогер Екатерина.

Пышная свадьба состоялась в роскошном загородном комплексе неподалеку от Киева.

 
 
 
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10.10.2020 Екатерина и Богдан #Марченко

Публикация от katia (@90_katerina_60)

На празднике заметили Олега Винника, который исполнил свой хит "Здравствуй, невеста".

Кроме Олега Винника, гостей на свадьбе пасынка Виктора Медведчука развлекали топовые звезды украинского шоу-бизнесса — Макс Барских, Светлана Лобода, группа "Время и стекло", Верка Сердючка, а также пианист-виртуоз Евгений Хмара.

Ведущим свадьбы был Григорий Решетник.

Оксана Марченко и Виктор Медведчук поздравили молодоженов, пожелав им такой же крепкой любви, как и у них.

Для вечеринки Марченко выбрала блестящее вечернее платье и драгоценные колье.

Напомним, в прошлом эфире "Танцев со звездами" Олега Винника и Алену Шоптенко дисквалифицировали от участия в шоу, поскольку они из-за коронавируса дважды не смогли выступить.

Вчера, 11 октября, в эфире "Танцев со звездами" Олег Винник сообщил, что еще в четверг, 8 октября, получил негативный результат теста на Covid-19.

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Все по теме:

Свадьба, Оксана Марченко, Виктор Медведчук, Коронавирус, Олег Винник, Богдан Марченко.

Автор:

Телеграф
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