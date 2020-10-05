В дисквалификации Винника из "Танців з зірками" увидели заговор

Олег Винник вместе со своей партнершей Аленой Шоптенко заболел коронавирусом. Из-за болезни пара пропустила уже второй эфир танцевального шоу, и по правилам проекта ее дисквалифицировали.

На прошлой неделе звездный дуэт не смог выступить на паркете из-за заболеваемости коронавирусом. Из-за самочувствия пара снова не смогла показать свои танцевальные способности. Правила шоу предусматривают в случае двойного непоявления дисквалификацию. Поэтому Винник и Шоптенко больше не будут участвовать в проекте.

Популярный украинский певец поблагодарил всех телезрителей, участников шоу, а также судей. Он отметил, что полностью согласен с правилами танцевального проекта и пожелал всем удачи: "Я абсолютно согласен с вердиктом, потому что закон является законом и так должно быть. Не хотелось бы, чтобы таким образом, но так оно есть. Для меня это был огромный экзамен и обучение".

Но некоторые зрители, которые являются поклонниками главного танцевального шоу страны, не поверили в болезнь Винника и Шоптенко. В комментариях пользователи написали, что участники совсем не выглядели больными. Одни думают, что если бы у пары действительно был тяжелый случай с COVID, то они бы уже давно лежали в больнице, другие - что Винника специально "проплатили" на несколько эфиров, потому что у него и так "гастроли на год расписаны", третьи и вовсе посчитали, что лучше так покинут проект, чем через непрофессионализм.

Напомним, что по решению Олега Винника все свои сегодняшние голоса он отдал другой участнице проекта - Ольге Фреймут, которая танцует вместе с Ильей Падзина.

Как сообщалось ранее, Олег Винник и Елена Шоптенко - это не единственная танцевальная пара, которая заразилась коронавирусной инфекцией во время своего участия в "Танцах со звездами". Болезнь заставила дистанционно танцевать телеведущую Ольгу Фреймут и Илью Падзина, а также актрису и певицу Дарью Петрожицкую и Игоря Гелуненко.