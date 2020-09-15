Дарья Петрожицкая поборола Covid-19: "Теперь возвращаюсь в жизнь"

Актриса Дарья Петрожицкая вылечилась от коронавируса. Результат ее контрольного теста на Covid-19 - отрицательный.

Новостью о своем выздоровлении звезда сериала "Папик" поделилась на своей личной странице в Instagram. Актриса призналась, что до последнего не верила в существование коронавируса. Но все изменилось, когда она заболела.

"Я не верила в Covid-19, но весь весенний карантин строго просидела дома. А он есть", - написала Дарья.

Также Дарья рассказала и о том, как протекала у нее болезнь - а протекала она в тяжелой форме. Дарья Петрожицкая сравнила вирус с гриппом, отметив что он похож на "тяжелый грипп, но еще тяжелей".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья Петрожицкая (@petrozhitskaya) 14 Сен 2020 в 1:57 PDT

Артистке даже пришлось пропустить первый эфир "Танцев со звездами", в котором она участвует, ведь врачи запретили ей нагрузки. Только со второго эфира Даша со своим партнером присоединились к участникам, но дистанционно, по видеосвязи.

Дистанционные выступления Дарьи Петрожицкой и Игоря Гелуненка

Поклонники актрисы засыпали ее поздравительными комментариями под снимком. "Прекрасные новости", "Урра, наконец-то", "Даша, берегите себя", "Ураааа мы знали мы надеялись мы верили!!!", "Супер, это шикарная новость" - пишут фанаты.

Также, в Инстаграм сторис можно увидеть, что Дарья уже вернулась к съемкам второго сезона сериала "Папик". Несколькими счастливыми кадрами она решила поделиться с фанатами. Если уж и радовать хорошими новостями, то не одной.

Напомним, что Дарья Петрожицкая заболела коронавирусом в конце августа. И как рассказала ранее актриса, болезнь у нее началась с высокой температуры и ломоты во всем теле.