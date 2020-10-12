"Какой-то цирк уже просто": результаты 7 выпуска "Танцев со звездами" обескуражили зрителей

Организаторы шоу злоупотребляют интригами и конфликтами между участниками, жалуются в сети.

В воскресенье, 11 октября, на "1+1" вышел седьмой выпуск седьмого сезона популярного танцевального шоу "Танцы со звездами".

Его итоги вызвали смешанные чувства у украинцев.

Отмечается, что традиционно раз в неделю зрители и судьи выбирают пару, которая уходит с проекта. На прошлой неделе шоу покинули сразу две пары, Тарас Цимбалюк и Яна Заец по итогам голосования, а также Олег Винник и Елена Шоптенко из-за коронавируса.

11 октября в зоне риска оказались Ольга Фреймут и Надежда Мейхер со своими партнерами, что было несколько неожиданно, поскольку обе пары изначально были в фаворитах.

Результаты голосования:

Им пришлось соревноваться в импровизированном танце за право остаться на проекте, но в результате никто не выбыл на этой неделе.

Это стало возможным благодаря Виннику - певец отказался возвращаться на шоу, и необходимость убирать еще одну пару с паркета отпала.

Смотрите шоу результатов на видео онлайн:

Стоит заметить, что зрители раскритиковали итоги седьмого выпуска - по их мнению, организаторы шоу испортили шоу скандалами и надуманными интригами.

"Это какой-то цирк уже просто. Вы испортили это шоу. О чем оно?", "Какой-то бред, и правила меняют как могут", "Вообще смотреть уже не хочется", "Шоу потеряло атмосферу", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", на прошлой неделе "Танцы со звездами" покорили Тина Кароль и Юлия Санина - смотрите видео выступления.