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"Происходит что-то невероятное": Юлия Санина и Тина Кароль впечатлили зрителей "Танців з зірками"
Юлия Санина и Тина Кароль впечатлили зрителей на "Танцах со звездами" (Видео)

"Происходит что-то невероятное": Юлия Санина и Тина Кароль впечатлили зрителей "Танців з зірками"

"Происходит что-то невероятное": Юлия Санина и Тина Кароль впечатлили зрителей "Танців з зірками"
Обновлено 12:11 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
Вечером этого воскресения, 4 октября, на телеканале "1+1" прошел 6 выпуск развлекательного проекта "Танцы со звездами-2020".

В новом выпуске "Танцев со звездами 2020" нас ждало немало сюрпризов от организаторов проекта. В частности, всех зрителей шоу впечатлил невероятно красивый танец пары Юлии Саниной и Дмитрия Жука.

Звездных участников поддержала ведущая проекта "Танцы со звездами" Тина Кароль. Под трогательную песню "Вільна" участники станцевали лирический контемпорари, чем покорили судей. В то же время Григорий Чапкис заявил, что Юлия и Дмитрий - его фавориты проекта.

На данный момент ролик с выступлением пары собрал больше всего просмотром, чем номера других участников, а именно более 43 тысяч просмотров.

На официальном YouTube-аккаунте проекта "Танцы со звездами" под видео Саниной и Жука многие пользователи оставили невероятное количество положительных отзывов, в которых похвалили не только танец фронтвумен The Hardkiss, но и ее тандем с Тиной Кароль.

"Такие красотки. Они дополняют друг друга. Такие разные, но обе самодостаточные, умные и мудрые женщины. Люблю"

"Ух! Вот это номер! Количество трюков на квадратный метр... СУПЕР МОЛОДЦЫ!!!"

"Кто- ни будь задавал себе вопрос, почему Тина и Юля нашли друг друга и являются шикарным дополнением друг другу? Все просто. Они обе - самые честные и самые искренние представители нашего бомонда".

Напомним, что по результатам эфира шоу покинула пара Тарас Цимбалюк и Яна Заец. Также проект покинула пара Олег Винник и Алена Шоптенко, которых дисквалифицировали, поскольку это уже второй эфир, в котором пара не танцевала из-за осложнений коронавируса.

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Тина Кароль, Танцы со звездами, Юлия Санина, Танці з зірками.

Автор:

Телеграф
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