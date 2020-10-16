Павел Воля угодил в сомнительную историю с несовершеннолетней эскортницей (фото)

Известный российский Stand Up комик, резидент Comedy Club Павел Воля угодил в скандал, связанный с несовершеннолетней эскортницей.

16-летняя Дарья Иванова, не скрывающая свою деятельность эскортницы, опубликовала в своих сторис в Instagram компрометирующую фотографию, предположительно, выпившего юмориста.

Снимок тут же разошелся в Сети и набрал сотни гневных комментариев, ведь не понятно, что делал примерный семьянин Павел в компании Дарьи. Известно, что злополучное фото было сделано много месяцев назад, а "всплыло" только сейчас. Иванова сопроводила сторис с Волей комментарием "И как все закончилось".

Иванова также подтвердила, что встречалась с Волей: "Да, я была с ним. Как встретилась? Пришли и познакомились. Он обычный человек. Я знаю многих знаменитостей", - подтвердила встречу Иванова в комментарии телеграм-каналу Звездач.

Кроме того, внимательные пользователи обратили свое внимание не предмет на столе возле Павла, который ну очень похож на косяк.

Дарья не скрывает своего эскортного настоящего. Кроме того, starhit сообщает, что она, предположительно, принимает наркотики, несмотря на свой юный возраст. Сообщается, что девушка порой вела себя настолько неадекватно, что некоторые отели Москвы закрывают перед ней двери.

Отметим, Павел Воля в 2012 году женился на гимнастке Ляйсан Утяшевой. Пара воспитывает 7-летнего сына Роберта и 5-летнюю дочь Софию.

Ранее Телеграф сообщал, что бывшая жена другого резидента Comedy Club Гарика Харламова Кристина Асмус рассказала о своих потерях из-за коронавируса.