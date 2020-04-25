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Скандальные высказывания Регины Тодоренко о домашнем насилии лишили ее звания "Женщины года": реакция телеведущей (Фото, Видео)

Скандальные высказывания Регины Тодоренко о домашнем насилии лишили ее звания "Женщины года": реакция телеведущей (Фото, Видео)
21:51 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Известная телеведущая и певица оказалась в центре скандала из-за высказывания относительно домашнего насилия.

Вчера, 24 апреля, в Сети вспыхнул скандал после высказывания Регины Тодоренко на тему домашнего насилия. В прямом эфире издания Peopletalk телеведущая заявила, что в насилии есть вина жертвы: "Нужно быть психически больным человеком, чтобы взять камеру и сказать: ''Боже, мой муж меня бьет''. Что с мозгами происходит в этот момент? А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?" - возмущенно высказалась Регина.

После этих слов телеведущую принялись критиковать в комментариях под видео, отмечая, что подобные высказывания попросту недопустимы в современном обществе. В свое оправдание Тодоренко заявила, что сказанное ею было воспринято неправильно, и в целом она - против насилия в любом виде.

Тем временем, пользователи обратились к изданию Glamour с просьбой лишить Регину Тодоренко звания "Женщины года", коим она была удостоена в 2019 году. Вначале издатели заявили, что не могут так поступить с Тодоренко, поскольку за нее голосовали читатели. Однако позже представители Glamour сообщили, что все-таки лишают Регину титула.

Фото www.instagram.com/glamour_russia

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После всех этих событий ведущая поспешила извиниться за свои слова. Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в инстаграме.

"Я прошу прощения за свои некорректные формулировки. Я против домашнего насилия. Возможно, во мне говорят детские страхи. Возможно, я не готова, как и сотни других женщин, рассказать, что со мной произошло. Возможно, я не готова выглядеть жалкой. Поэтому я прошу вас конструктивно высказаться под этим постом и сказать, чем я могу быть полезна в данной ситуации", - обратилась к подписчикам Тодоренко.

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Скандал, Женщина года, Домашнее насилие, Glamour, Регина Тодоренко.
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