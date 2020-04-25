"Очень вас люблю": Ахтем Сеитаблаев трогательно поздравил с праздником своих дочерей (Фото)

Новости шоу бизнеса:Известный украинский крымскотатарский актер и режиссер приобщился к празднику Дня дочери-2020.

День дочери - это еще одна прекрасная возможность сказать детям о своей любви и выразить заботу. Многие звездные родители воспитывают очаровательных девочек. В их число входит невероятно талантливый режиссер, актер и любящий муж и папа Ахтем Сеитаблаев. Он поздравил дочерей, опубликовав сообщение на личной странице в инстаграме.

Ахтем часто поздравляет дочерей в сети. Он не обошел вниманием сегодняшний праздник и поздравил 25-летнюю Назли и 11-летнюю Софию с прекрасным днем. Также поделился красивыми фотографиями.

"Говорят, что сегодня День дочерей, поэтому в очередной раз скажу, что очень вас люблю и горжусь вами", - написал режиссер в публикации.

Ахтем Сеитаблаев в 2013 году женился на Иванне Дядюре, которая тоже работает в сфере кино и телевидения и является продюсером всех его фильмов. От первого брака у актера есть четверо детей: дочери - Назли и София, а также двое сыновей - Анатолий и Филипп.

View this post on Instagram ..батькiвське щастя)!дiти ростуть!)..Menim evlytlarim A post shared by Axtem Seitablaiev (@seitablaiev) on Oct 30, 2017 at 7:54am PDT

Назли уже успела сыграть в полутора десятка фильмов, присоединился к съемочному процессу и Филипп. Анатолий окончил сценарное отделении в университете Карпенко-Карого. Самая младшая дочка, София, участвует во всех возможных акциях и кружках. Она очень активная и творческая личность.