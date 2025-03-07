Портрет убрали, земля обвалилась: могилу советской звезды Светличной забросили сразу после похорон

Могила советской актрисы стоит неухоженная, никому нет до нее дела

Светлана Светличная, которую называли одной из самых красивых советских актрис, умерла 16 ноября 2024 года. Перед смертью она много времени провела в хосписе, где ее лечили от болезней легких и почек, однако врачам не удалось спасти жизнь актрисы. 84-летнюю звезду похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Однако после похорон за могилой Светличной никто особо не ухаживал.

"Телеграф" расскажет, что случилось с могилой Светланы Светличной спустя несколько месяцев после похорон.

Могила актрисы стоит заброшенной

Как пишут российские СМИ, могилу советской актрисы Светланы Светличной забросили едва ли не сразе после похорон. Похоже родственники не наведывались на кладбище с ноября. И это скорее не удивительно, учитывая, как единственный живой сын актрисы Алексей Ивашов отреагировал на ее смерть.

Оказалось, что он довольно равнодушно высказался о смерти своей матери. Ивашов ошарашил поклонников заявлением: "Умерла так умерла". А на прощании со Светличной он, кстати, не выступил с последним словом.

Уже 29 ноября 2024 года в сети появилась информация, что с могилы актрисы исчез большой ее портрет, который установили во время похорон. Позже оказалось, что его убрали, так как он испортился под влиянием дождей и ветра. При этом поклонники сообщали, что возле креста до сих пор валяются засохшие цветы, которые приносили в день похорон звезды.

Уже в начале февраля российский паблик "Не Малахов" сообщил, что на могиле Светланы Светличной обвалилась земля. Похоже, почву не досыпали, а ведь рядом с захоронением лежит кучка песка. "Могилка сильно провалилась… Закопали и забыли", — говорится в сообщении паблика.

Кроме того, российские СМИ также писали, что после похорон могила Светличной выглядит заброшенной, ее почти не видно среди бескрайних линий могил. От снега покосился деревянный крест, а засохшие цветы валяются вокруг.

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