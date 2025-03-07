Пошла на ужасный суицид в 62 года: звезду "Спасателей Малибу" нашли мертвой в ее же доме (фото)

Актриса несколько дней не отвечала на звонки и близкие вызвали полицию

В Лос-Анджелесе в собственном особняке нашли мертвой 62-летнюю американскую актрису Памелу Бах. По предварительной информации, женщина покончила жизнь самоубийством, застрелив себя из огнестрельного оружия. Несколько дней до этого трагического события она не отвечала на звонки и не выходила на связь, так что обеспокоенные родственники вызвали в дом Памелы полицию.

Как пишет издание Los Angeles Times, 5 марта около 22 часов вечера дверь особняка Бах вскрыли полицейские. В доме было обнаружено тело женщины. На место происшествия тут же приехала старшая дочь Памелы Бах, у которой случилась истерика от известия о самоубийстве матери.

Памела Бах и Дэвид Хассельхофф. Фото: Getty Images

Родственники, в частности, бывший муж актрисы Дэвид Хассельхофф подтвердил ее трагическую смерть. Он поблагодарил за поддержку в этой непростой ситуации и попросил поклонников и СМИ уважать право на частную жизнь.

Памела Бах и Дэвид Хассельхофф. Фото: Getty Images

Отметим, что Памела Бах прославилась роли в сериале "Спасатели Малибу". Также она снималась проектах "Молодые и дерзкие", "Обнажение необходимо", "Зловещий особняк" и других. А на съемках сериала "Рыцарь дорог" она познакомилась с будущим мужем Дэвидом Хассельхоффом, которому родила двоих детей.

Памела Бах. Фото: Getty Images

В своем последнем посту в соцсети 1 января, Памела Бах поздравила поклонников с Новым годом и опубликовала жизнерадостное фото с детьми и внучкой. В этой публикации актриса призналась, что ее сердце полно благодарности и любви.

Последнее фото Памелы Бах в соцсети

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила звезды советской эстрады людмилы Зыкиной. И почему поклонники не могут ее убирать и облагораживать.