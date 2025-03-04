Прах перемещали с одного кладбища на другое: как выглядит могила Русланы Писанки и где она находится

Вся семья телеведущей похоронена в одном месте, за которым теперь ухаживает вдовец

Руслана Писанка — украинская актриса и телеведущая, которую многие украинцы помнят, как ведущую погоды на телевидении и одну из соведущих утреннего шоу "Твій день" перед началом полномасштабной войны. Телезвезда скоропостижно умерла в Германии от агрессивной формы онкологии летом 2022 года. А ее тело кремировали и похоронили в Украине.

"Телеграф" расскажет, как выглядит могила Русланы Писанки и почему ее прах перемещали из одного кладбища на другое.

Руслана Писанка — чем она запомнилась украинцам

Руслана Писанка родилась в Киеве 17 ноября 1965 года. Примечательно, что при рождении у нее была фамилия Писанко, а Писанка — это уже как творческий псевдоним. Она закончила театральный университет Карпенка-Карого и дебютировала, как актриса, получив эпизодическую роль в фильме "Круиз, или путешествие развода" 1991 года.

Писанка запомнилась украинцам, как харизматичная ведущая прогноза погоды на телеканале "Интер". Эта программа выходила на экраны в 1997 году, тогда Руслане был 31 год. Параллельно с карьерой телеведущей она строила и актерскую карьеру, снимаясь в фильмах и мюзиклах.

В 2006 году Писанка стала настоящим открытием на популярном шоу "Танцы со звездами". Он танцевала на паркете в паре с танцором Николаем Коваленко и стала настоящей любимицей публики. В том сезоне пара заняла 3-е место.

В мае 2021 года Руслана Писанка стала одной из соведущих развлекательного шоу "Твій день" на телеканале "1+1". Она делилась в эфире своими рецептами блюд и с ней готовила вся страна. Телеведущая запомнилась нам всем жизнерадостным веселым и добродушным человеком.

Смерть и могила Писанки в Украине

Руслана Писанка умерла в ночь на 19 июля 2022 года, пребывая в немецкой клинике в городе Кайзерслаутерн. Врачи пытались спасти телеведущую от прогрессирующей онкологии, однако болезнь победила. В Германии тело Русланы кремировали передали в Киев.

Руслана Писанка. Фото: Getty Images

Спустя месяц после смерти, 21 августа 2022 года в Спасо-Преображенском соборе в Киеве состоялась церемония прощания с Русланой Писанкой, а также с ее матерью Диной Васильевной, тело которой также было кремировано. После прощальной церемонии урны с прахами похоронили на Байковом кладбище. Однако позже стало известно, что муж Писанки Игорь Исаков переместил урны с прахом Русланы и ее мамы на Берковецкое кладбище, где уже были могилы отца и брата телеведущей. Теперь вся семья Писанко лежит рядом, а из памятники возведены в аккуратную композицию.

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